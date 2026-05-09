یاسوج میزبان یازدهمین نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی
دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، از برگزاری یازدهمین نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر شهید انقلاب در یاسوج خبر داد.
دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گفت: در سفر ۲ روزه به استان در خصوص برگزاری یازدهمین نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر شهید انقلاب در شهر یاسوج برنامه ریزی شد.
انصاری ادامه داد: این نشست ها با حضور آیت الله سید نصیر حسینی نماینده ولی فقیه، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری، افراسیاب رئیس کل دادگستری، یدالله رحمانی استاندار و سید شهریار گنجی مدیر کل صدا و سیمای استان برگزار شد.
امین انصاری با بیان اینکه این استان صرفا به دلیل ظرفیتهای علمی، فرهنگی و انقلابی میزبان این نشست انتخاب نشده است، افزود: مردم غیور این خطه که در مقاطع مختلف تاریخ، همواره حماسهآفرین و پیشگام دفاع از ارزشهای انقلاب و ایران اسلامی بودهاند، در حماسه اخیر مقابله با تجاوز آمریکا نیز بار دیگر غیرت، اقتدار و روحیه استکبارستیزی خود را به جهانیان نشان دادند.
وی ادامه داد: در جریان جنگ تحمیلی اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، مردم غیور این استان حماسهای ماندگار خلق کردند.
دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، گفت: زمانی که خبر سقوط خلبان آمریکایی در مناطق کوهستانی استان منتشر شد، مردم مومن، انقلابی و عشایر غیور کهگیلویه و بویراحمد با کمترین امکانات، اما با روحیهای سرشار از غیرت ملی، راهی ارتفاعات و کوهها شدند تا در دفاع از امنیت و عزت ایران اسلامی ایفای نقش کنند.
وی افزود: آنچه در آن روزها رخ داد، تنها یک واکنش مردمی نبود؛ بلکه تجلی غیرت تاریخی مردمانی بود که همواره در صف نخست دفاع از ایران اسلامی ایستادهاند.
انصاری با بیان اینکه تصاویر مردان غیور این خطه که با برنوهای قدیمی و سلاحهای شخصی، بیهراس در ارتفاعات و کوهستانها مقابل متجاوزان آمریکایی ایستادند گفت: این اقدام به نمادی از عزت، شجاعت و اقتدار مردمی تبدیل شد و بازتاب گستردهای در افکار عمومی جهان داشت.
دبیرحقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، اضافه کرد: مردم کهگیلویه و بویراحمد ثابت کردند که روحیه مقاومت و ایستادگی، وابسته به تجهیزات و امکانات نیست، بلکه ریشه در ایمان، شرف، هویت دینی و غیرت ایرانی دارد.
انصاری ادامه داد: حماسه حضور عشایر، جوانان و مردم انقلابی این استان در مقابله با تجاوز دشمن، برگ زرینی در تاریخ مقاومت ملت ایران ثبت کرد و نشان داد ملت ایران در دفاع از وطن، لحظهای تردید نمیکند.
دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: مردم این استان با دستان خالی، اما دلهایی سرشار از ایمان، در برابر آمریکاییها ایستادند و اقتدار، عزت و روحیه استکبارستیزی خود را به جهانیان نشان دادند؛ حماسهای که امروز به بخشی از هویت انقلابی و تاریخی کهگیلویه و بویراحمد تبدیل شده است.
وی همچنین با تقدیر ویژه از عملکرد رسانه ملی در استان گفت: شبکه استانی دنا در آن مقطع تاریخی، صرفا یک رسانه محلی نبود، بلکه به اتاق فرمان روایت حقیقت در میدان جنگ روایتها تبدیل شد؛ این شبکه با سرعت، دقت، شجاعت و حرفهایگری مثالزدنی، توانست روایت اول و معتبر حوادث را به مردم ایران و حتی افکار عمومی جهان مخابره کند.
انصاری افزود: شبکه دنا با اطلاعرسانی دقیق، بهموقع و مسئولانه، نقش مؤثری در مدیریت افکار عمومی، آرامشبخشی به جامعه و هدایت میدانی مردم ایفا کرد و نشان داد رسانه انقلابی میتواند در حساسترین شرایط، در کنار مردم باشد.
وی تأکید کرد: عملکرد حرفهای شبکه دنا به اندازهای برجسته و اثرگذار بود که بازتاب آن فراتر از مرزهای ایران رفت و حتی رسانههای آمریکایی و صهیونیستی نیز ناچار به بازنشر و تحلیل محتوای این شبکه شدند؛ شبکه دنا در آن روزها به یکی از پرمخاطبترین و اثرگذارترین شبکههای رسانهای تبدیل شد و ثابت کرد رسانههای بومی و انقلابی میتوانند در سطح جهانی جریانسازی کنند.
دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر اضافه کرد: شبکه دنا در آن روزها تنها یک رسانه نبود، بلکه صدای غیرت مردم کهگیلویه و بویراحمد و تریبون مقاومت ملت ایران بود؛ رسانهای که توانست تصویر واقعی ایستادگی مردم ایران در برابر تجاوز و زیادهخواهی آمریکا را به جهان مخابره کند.
وی بیان کرد: برگزاری یازدهمین نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر شهید انقلاب در چنین استانی، دارای پیام روشن و معناداری است، استانی که مردم آن عملا در میدان مقابله با سیاستهای تجاوزکارانه آمریکا ایستادند و امروز میتواند میزبان یکی از مهمترین رویدادهای علمی و گفتمانی در حوزه افشای ابعاد حقوق بشر آمریکایی باشد.
انصاری با اشاره به اهداف این سفر گفت: برنامهریزی اولیه برای برگزاری یازدهمین نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر شهید انقلاب، تهیه و تنظیم محورهای علمی و پنلهای تخصصی، همچنین تشکیل ستاد استانی نشست در کهگیلویه و بویراحمد از مهمترین اهداف این سفر بود.
این نشست در راستای لبیک به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه در مواجهه با آمریکا انفعالی عمل نشود بلکه حمله کنید، برگزار می شود و سازمان جوانان حقوق بشر با هدف به چالش کشیدن حقوق بشر آمریکایی و گفتمانسازی دیدگاههای معظم له در سطح ملی و بینالمللی، اقدام به برگزاری نشست تخصصی با موضوع حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه مقام معظم رهبری کرده است.