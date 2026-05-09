مدیریت شهری منطقه ۱۸ با رویکرد بهبود چشم اندازهای بصری و توسعه سرانه فضاهای سبز عمومی ، تقاطع دو محور متوسلیان و آزادگان را واکاری و به زیر کشت مجدد گل و گیاه فرستاد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ، مدیریت شهری منطقه ۱۸ تهران اعلام کرد: این عملیات که با بسیج امکانات زیر ساختی در بخش های مختلف مدیریت شهری از چندی پیش آغاز شده بود ، موجب شد تا سرانه کنونی ۱۷ متر و ۵۰ سانتی فضای سبز به ازای هر شهروند در این بخش از پایتخت سیر صعودی پیدا کند.

برپایه این گزارش ، توسعه کلی کمر بند سبز در رمپ و لوپ های تقاطع دو محور متوسلیان و آزادگان به مساحت ۲۵ هزار متر مربع بوده که مشتمل بر کاشت تعداد ۱۰۰ اصله پالم، ۱۲۰۰ اصله درخت ، ۱۷ هزار و ۹۵۰ بوته از انواع درختچه های پیروکانتا ، بر بریس ، یوکا ، ارغوان ، طاووسی، ابریشم و ۳۶۰۰ بوته رز، نسترن و گل محمدی است.

اجرای فرش گل به مساحت ۲۵۰ متر مربع با تلفیقی از گل های بهاری الوان ، لوله گذاری آب خام به طول ۴ هزار و ۳۵۰ متر مربع همراه با نصب تعداد دو برج نوری به ارتفاع ۱۸ متر و با برخورداری از تعداد ۲۴ شعله روشنائی بخش دیگری از تمهیدات مدیریت شهری منطقه برای واکاری فضای سبز و بهبود چشم اندازهای بصری در این تقاطع مهم به شمار می رود.