بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مرتضی بحرانی با اشاره به اهمیت مقابله با آفات خسارتزا در نخلستانهای استان بوشهر گفت: رزمایش استانی کنترل عوامل خسارتزای نخیلات در بخش بوشکان روستای فاریاب، بخش آبپخش شهرستان دشتستان و بخش مرکزی شهرستانهای تنگستان و دشتی برگزار شد که بخشداران، دهیاران، مدیران و کارشناسان جهاد کشاورزی به همراه جمعی از باغداران در آن حضور داشتند.
وی با بیان اینکه در این برنامه، آفات مهم نخیلات از جمله زنجرک خرما، کرم میوهخوار، کنه گردآلود خرما، کرم گردهخوار و سایر عوامل خسارتزا بررسی شد، افزود: در جریان رزمایش، راهکارهای اجرایی و فنی برای کنترل، پیشگیری و مدیریت اصولی آفات به باغداران ارائه شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اظهار کرد: این رزمایش با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج استان، مدیریت حفظ نباتات، و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر برگزار شد و هدف اصلی آن، توانمندسازی باغداران برای تشخیص بهموقع علائم آلودگی و انجام اقدامات کنترلی در زمان مناسب است.
وی با تأکید بر اهمیت اقتصادی نخیلات در استان، گفت: سطح زیرکشت گسترده نخلستانها ایجاب میکند که اطلاعرسانی دقیق درباره حضور احتمالی آفات، و برنامهریزی فوری برای کانونکوبی در نقاط آلوده جدی گرفته شود.
بحرانی با اشاره به شرایط جوی و آبوهوایی اخیر، اظهار کرد: با توجه به بارندگیهای اخیر، شرایط برای افزایش خسارت آفت زنجرک خرما فراهم شده است. یکی از عوامل اصلی طغیانی شدن این آفت، نحوه داشت نخلستان و نبود عملیات بهزراعی در برخی باغات است.
وی توضیح داد: در سامانههای کشت متراکم نخیلات، انبوهی درختان موجب ایجاد سایه و افزایش رطوبت میشود و در نتیجه تاج درخت برای دریافت نور بیشتر، رشد طولی پیدا میکند. برگهای این درختان که در رقابت با یکدیگر قرار میگیرند، بافت لطیفتری پیدا کرده و محل بسیار مناسبی برای تخمگذاری زنجرک هستند. به همین دلیل پورهها و حشرات کامل بهراحتی این نخیلات را مورد حمله قرار میدهند.
به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، ارتقای سطح آگاهی باغداران، اصلاح شیوههای داشت و اجرای عملیات بهزراعی منظم، نقش تعیینکنندهای در جلوگیری از خسارتهای گسترده این آفتها خواهد داشت.