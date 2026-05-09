به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهر بندری کنگان در فاصله ۲۱۰ کیلومتری منتهی الیه جنوب شرقی مرکز استان بوشهر قرارگرفته است، این شهر از غرب و جنوب با سواحل نیلگون خلیج همیشه فارس هم‌جوار است و با جمعیت بیش از ۱۱۰ هزار نفر به‌عنوان سومین شهر پرجمعیت استان به شمار می‌رود، استانی که با ۱۰ شهرستان در حال حاضر تنها دو سالن سینما دارد و با افتتاح سینما کنگان سومین سینما این استان نیز در آستانه افتتاح قرارگرفته است.

محمدرضا نعمتی، مدیر سینما «فانوس» کنگان در استان بوشهر، درباره وضعیت این سینما و آمادگی برای افتتاح رسمی گفت: ساختمان این سینما را از سال ۱۴۰۳ را تحویل گرفتیم که شامل بخش اداری و سالن اکران است. در این مدت تعمیرات و امور مربوط به ایمنی و آتش‌نشانی ساختمان انجام شد که ۹ ماه به طول انجامید. موسسه سینماشهر نیز در تهیه پرده، ویدئو پروژکتور و سیستم صوتی در به‌روز شدن سینما فانوس به ما کمک کرد.

وی افزود: از این سینما چند سال پیش به‌عنوان سینما سیار استفاده می‌شد. پس‌ازآنکه آن را تحویل گرفتیم تعمیرات اولیه انجام شد تا به یک سالن استاندارد برای نمایش فیلم تبدیل شد. از ابتدا ۳۰۰ صندلی برای این سالن نصب شد ولی فعلاً به دلایل رعایت شرایط ایمنی بالکن در بخش VIP، ۲۵۰ صندلی قابل‌استفاده است.

نعمتی با بیان اینکه سینما فانوس کنگان آماده افتتاح رسمی است، ادامه داد: تنها مسئله‌ای که وجود دارد موضوع تبلیغات این سینماست. اینجا یک منطقه صنعتی است، در سطح شهر نمی‌توانیم بیلبوردی داشته باشیم و هم‌زمان به شبکه‌های اجتماعی و مجازی نیز برای تبلیغ دسترسی نداریم. در حال حاضر هم به خاطر شرایط فعلی شهر خلوت است؛ برای همین بسیاری از افراد نمی‌دانند که در کنگان سینمایی افتتاح‌شده است. بااین‌حال همه امور افتتاحیه انجام‌شده و هماهنگی‌های آن با سینما شهر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و فرمانداری انجام‌شده و آماده افتتاحیه رسمی است. اگر تبلیغات گسترده‌ای برای این سینما انجام شود فکر می‌کنم می‌توانیم بهتر کار را پیش ببریم و حداقل روزانه به‌اندازه کل سالن بازدیدکننده داشته باشیم.

وی درباره آثاری که در این سالن نمایش داده می‌شود گفت: ما از سال گذشته ۷-۸ فیلم اکران کردیم ولی بابت نوپا بودن این سینما در تلاش هستیم بتوانیم فیلم‌های مطرح و روز را از پخش‌کنندگان دریافت کنیم. در میان فیلم‌های سال گذشته فیلم کمدی «کفایت مذاکرات» و فیلم کودک و نوجوان «یوز» را داشتیم که از آنها استقبال بیشتری شد. طبق نظرسنجی که از مردم این منطقه داشتیم، مردم تقاضای اکران فیلم‌های کمدی مانند «مارمولک»، «صدام»، «مرد عینکی»، «زالو»، حتی فیلم‌هایی با بازی جمشید هاشم‌پور و فیلم‌های خارجی را داشتیم.

مدیر سینما فانوس یادآور شد: تعداد فیلم‌های در حال اکران هم برای ما مهم است. چون ممکن است افرادی که یک فیلم را در این سینما می‌بینند، باید دو ماه دیگر منتظر بمانند تا فیلم بعدی اکران شود. در نظر داریم در اکران‌هایمان هم تنوع داشته باشیم تا بتوانیم مخاطبان باسلیقه‌ها و رده سنی متفاوت را به این سینما جذب کنیم. مردم کنگان به سینما و هنر‌های نمایشی علاقه دارند و این موضوع را سابقه طولانی آنها در اجرای مراسم سنتی و مذهبی مانند تعزیه ثابت می‌کند.