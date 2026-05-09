مدیر جهاد کشاورزی گرمی مغان با اشاره به مشاهده بیماری زنگ زرد در مزارع غلات این شهرستان، از تداوم عملیات سمپاشی گندمزارها برای مقابله با آن آفت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علی فیروزی روز شنبه اظهار کرد: ۵۷ هزار هکتار گندم و ۲۰ هزار هکتار جو در این شهرستان کشت شده است و بقیه زمینها از ۱۲۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی به سایر کشتها اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: طبق توصیههایی که به کشارزان منطقه شده بود، برای مقابله با بیماری زنگ زرد، یک مرحله اقدام به سم پاشی مزارع شد که حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ هکتار را در بر میگرفت.
مدیر جهاد کشاورزی گرمی مغان ادامه داد: متاسفانه در برخی از مزارع بخش مرزی موران شهرستان گرمی مغان نیز زنگ زرد شده که به زارعان توصیه شده است مزارع خود را سم پاشی کنند.
کارشناسان جهاد کشاورزی استان اردبیل رطوبت بیش از حد و کمبود تابش نور خورشید را از دلایل بروز آفت زنگ زرد در مزارع گندم اعلام میکنند که به صورت نوارها و جوشهای نقطهای زرد رنگ در بوتهها و ساقههای گندم مشاهده میشود.