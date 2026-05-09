پخش زنده
امروز: -
استاندار کرمانشاه براهمیت راهبردی مرزهای استان در تجارت با عراق، بر لزوم رفع موانع زیرساختی و اداری برای ارتقا سهم حدود ۴۰ درصدی کنونی به سهم ۵۰ درصدی از بازار صادراتی عراق تاکید کرد.
در این جلسه بر افزایش سهم صادرات استان از کل صادرات کشور به عراق و پیگیری مصوبات مرتبط با تسهیل فرآیندهای تجاری تأکید شد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت راهبردی مرزهای استان در تجارت با عراق، بر لزوم رفع موانع زیرساختی و اداری برای ارتقا سهم حدود ۴۰ درصدی کنونی به سهم ۵۰ درصدی از بازار صادراتی عراق تأکید کرد.
حبیبی خاطرنشان کرد: «وضعیت فعلی مرزها و بازارچههای استان با اهداف توسعهای همخوانی ندارد و نیازمند تلاش بیشتر و همکاری همه دستگاههای اجرایی هستیم.» وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای ۵ مرز رسمی خسروی، پرویزخان، سومار، شوشمی و شیخصله، بر ضرورت بهسازی زیرساختها و جذب شرکتهای حملونقل بینالمللی تأکید کرد.
استاندار کرمانشاه همچنین از برنامهریزی برای برگزاری نشست مشترک با مقامات استانهای اقلیم کردستان و بخش عربی عراق به منظور رفع موانع تجاری خبر داد.