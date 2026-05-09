استاندار کرمانشاه براهمیت راهبردی مرز‌های استان در تجارت با عراق، بر لزوم رفع موانع زیرساختی و اداری برای ارتقا سهم حدود ۴۰ درصدی کنونی به سهم ۵۰ درصدی از بازار صادراتی عراق تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، جلسه توسعه صادرات استان به ریاست «منوچهر حبیبی»، استاندار کرمانشاه برگزار و راهکارهای عملی برای رفع موانع صادراتی از مرزهای استان مورد بررسی قرار گرفت

در این جلسه بر افزایش سهم صادرات استان از کل صادرات کشور به عراق و پیگیری مصوبات مرتبط با تسهیل فرآیندهای تجاری تأکید شد.

حبیبی خاطرنشان کرد: «وضعیت فعلی مرزها و بازارچه‌های استان با اهداف توسعه‌ای همخوانی ندارد و نیازمند تلاش بیشتر و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی هستیم.» وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های ۵ مرز رسمی خسروی، پرویزخان، سومار، شوشمی و شیخ‌صله، بر ضرورت بهسازی زیرساخت‌ها و جذب شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی تأکید کرد.

استاندار کرمانشاه همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست مشترک با مقامات استانهای اقلیم کردستان و بخش عربی عراق به منظور رفع موانع تجاری خبر داد.