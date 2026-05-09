رئیس جمعیت هلال‌احمر هندیجان از غرق‌شدن یک زوج ۳۲ ساله در سد بوطاهری خبر داد. عملیات نجات پس از سه ساعت به کشف اجساد این دو نفر منجر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس جمعیت هلال احمر هندیجان از غرق شدن دو نفر در سد بوطاهری خبر داد.

عبدالرضا تقی زاده گفت: در ساعت ۱۰ صبح امروز در پی گزارش مردمی مبنی بر غرق شدن یک زوج ۳۲ ساله در سد بوطاهری ، دو تیم غریق نجات امدادی هلال احمر هندیجان بهمراه یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودرو ست نجات به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود : پس از ۳ ساعت عملیات هر دو جسد از آب بیرون کشیده شدند.