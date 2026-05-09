سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه با تجربه جنگ ۱۲ روزه، ما در بودجه سال ۱۴۰۵ پیشبینیهای لازم برای هزینههای جنگی و بازسازی را انجام دادیم گفت: ثابت کردیم که مدیریت شهری تهران از یک نهاد خدماتی صرف به دژ مقتدر پدافند غیرعامل و پشتیبان اصلی آرامش شهروندان تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،علیرضا نادعلی، به تشریح دقیق رویکرد شورای شهر و شهرداری در مواجهه با خسارات ناشی از حملات اخیر دشمن آمریکایی-صهیونی پرداخت و گفت: تجربه «جنگ ۱۲ روزه» به عنوان یک مانور و پیشنویس عملیاتی، زیربنای مدیریت بحران در «جنگ ۴۰ روزه رمضان» قرار گرفت.
نادعلی با تبیین ساختار حقوقی اقدامات انجام شده، تصریح کرد: بلافاصله پس از وقوع حملات، تفاهمنامهای میان شهرداری تهران و هیئت دولت منعقد شد تا مسئولیت بازسازی ساختمانها و جبران خسارات بر عهده شهرداری قرار گیرد، این اقدام داوطلبانه شهرداری، با اخذ مجوزهای قانونی از شورای شهر تهران همراه بود تا تمامی فرآیندهای مالی و اجرایی در چارچوب قانون و با نظارت شورا انجام شود.
نادعلی با اشاره به ابعاد انسانی مدیریت بحران، تاکید کرد: نزدیک به ۵۰ هتل و اقامتگاه بزرگ در شهر تهران تحت بار عملیاتی قرار گرفتند تا شهروندانی که منازلشان آسیب دیده بود، بدون دغدغه اسکان، دوران بازسازی را سپری کنند. این رویکرد نظاممند نشان داد که مدیریت شهری پایتخت، از یک نهاد خدماتی صرف به یک نهاد مقتدر در پدافند غیرعامل و مدیریت بحرانهای ملی تبدیل شده است.
نادعلی با اشاره به وضع خانوادههایی که منازلشان در حملات اخیر دچار آسیب شده است، از اختصاص مبالغ حمایتی قابل توجه خبر داد و گفت: برای عزیزانی که واحدهای مسکونی آنها نیاز به بازسازی کامل یا نوسازی دارد، فرآیند تشکیل پرونده آغاز شده است. تا زمان تکمیل ساختوساز، برای اجاره واحد مسکونی نیز مبلغ ۲ میلیارد تومان ودیعه مسکن به همراه ماهیانه ۴۰ میلیون تومان کمکهزینه اجارهبها پیشبینی شده است.
وی همچنین افزود: علاوه بر این مبالغ، مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به عنوان هدیه شهرداری برای تأمین اسباب و اثاثیه زندگی به خانوادههای آسیبدیده پرداخت میشود. این در حالی است که در جنگ ۱۲ روزه، این مبلغ هدیه ۲۵۰ میلیون تومان بود که در بحران اخیر افزایش یافته است. بدین ترتیب اکنون مدیریت شهری تهران در خط مقدم پشتیبانی از شهروندان قرار دارد.
نادعلی تصریح کرد: با تجربه جنگ ۱۲ روزه، ما در بودجه سال ۱۴۰۵ که در بهمن ۱۴۰۴ تدوین شد، پیشبینیهای لازم برای هزینههای جنگی و بازسازی را انجام دادیم تا شهرداری دستخالی نباشد. خوشبختانه با جذب درآمدهای پایدار در پایان سال، منابع مالی لازم تأمین شده است. نکته حائز اهمیت این است که تمامی این هزینههای کلان بدون دریافت کمک از دولت و صرفاً از درآمدهای داخلی شهرداری بخشهای خدماتی، اجارهها و عوارض تأمین میشود.
نادعلی مدیریت شهری را پازلی از راهبرد بزرگ توازن قدرت ایران دانست افزود: دشمن با هجمه به زیرساختها و معیشت مردم، به دنبال فروپاشی از درون بود، اما ما حتی در ایام جنگ، پروژههای عمرانی را متوقف نکردیم.
وی تأکید کرد: لایحه جدید تابآوری شهر تهران که در کمیسیونهای تخصصی شورا در حال بررسی است، به زودی به یک سند جامع برای مدیریت بحرانهای مشابه تبدیل خواهد شد تا تهران در برابر هرگونه ماجراجویی منطقهای و فرامنطقهای، نفوذناپذیر باقی بماند.
نادعلی با اشاره به نقش حیاتی زیرمجموعههای خدماتی شهرداری تهران گفت: فروشگاههای زنجیرهای شهروند و سازمان میادین میوه و ترهبار که در قلب محلات تهران حضور گستردهای دارند، در تمام مدت بحران به صورت مستمر و شبانهروزی مشغول ارائه خدمت بودهاند. فرآیند تامین کالا به گونهای طراحی شده بود که انبارها همواره مملو از کالاهای مورد نیاز مردم باشد و ارائه خدمات با نظم و روانی کامل صورت گیرد. بدین ترتیب مدیریت شهری در این دوره، تمرکز ویژهای بر امنیت غذایی و ثبات قیمتها در مراکز تحت پوشش خود داشته است.
سخنگوی شورای شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت شهری تا پایان این شرایط در کنار شهروندان خواهد بود تا کوچکترین خللی در تامین نیازهای روزمره آنها ایجاد نشود.