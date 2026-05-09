رئیس پلیس راه فراجا، از وقوع یک تصادف دلخراش در محور بهبهان ـ رامهرمز خبر داد که به دلیل خوابآلودگی راننده پژو پارس، دو خودرو با هم برخورد کردند و ۶ نفر جان باختند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار احمد کرمی اسد، با تشریح جزئیات یک تصادف دلخراش در استان خوزستان گفت: در محور بهبهان ـ رامهرمز، برخوردی شدید میان دو دستگاه خودروی پژو پارس و پژو ۴۰۵ رخ داد که متأسفانه ۶ کشته برجای گذاشت.
وی افزود: براساس تصاویر ثبتشده توسط دوربین نظارتی مستقر در محل حادثه و همچنین بررسیهای اولیه کارشناسان پلیس راه، مشخص شد، خودروی پژو پارس در حالی که در مسیر خود در حال حرکت بوده، ناگهان به سمت چپ منحرف شده و وارد خط عبوری مقابل میشود، اتفاقی که احتمال بسیار زیاد ناشی از خستگی و خوابآلودگی راننده بوده است.
رئیس پلیس راه فراجا ادامه داد: در لحظه ورود پژو پارس به لاین مقابل، یک دستگاه پژو ۴۰۵ سفید در حال تردد بوده که به دلیل فاصله کم و ناگهانی بودن انحراف، راننده آن هیچ فرصتی برای انجام واکنش مؤثر یا جلوگیری از برخورد نداشته و دو خودرو به صورت شاخبهشاخ با یکدیگر برخورد میکنند.
سردار کرمی اسد گفت: شدت این برخورد به حدی بود که هر دو خودرو بلافاصله دچار انفجار و آتشسوزی شدند. در این حادثه، ۴ سرنشین پژو پارس (مقصر) در صحنه جان باختند و ۲ سرنشین پژو ۴۰۵ نیز به شدت مجروح شدند که پس از انتقال توسط نیروهای اورژانس به مرکز درمانی، به دلیل شدت جراحات وارده فوت کردند.
وی با اشاره به اهمیت تصاویر ضبطشده از این سانحه تصریح کرد: فیلم کامل حادثه بهوضوح نشان میدهد راننده پژو پارس تا پیش از وقوع حادثه، در طول مسیر حرکت عادی داشته و هیچ عامل بیرونی یا مانع خاصی در مسیر مشاهده نمیشود، اما خودرو به تدریج به سمت چپ متمایل شده و وارد مسیر مقابل میشود، موضوعی که نشان میدهد کاهش سطح هوشیاری راننده چگونه میتواند تنها در چند ثانیه یک فاجعه جبرانناپذیر رقم بزند.
رئیس پلیس راه فراجا گفت: حتی اگر خودروی مقابل نیز در مسیر حضور نداشت، خروج خودرو از جاده و تلاش ناگهانی راننده برای بازگرداندن وسیله نقلیه به مسیر اصلی، به احتمال فراوان منجر به واژگونی شدید خودرو میشد و باز هم حادثهای سنگین رخ میداد.
سردار کرمی اسد با اشاره به افزایش سفرها در فصل بهار و در آستانه سفرهای تابستانی افزود: شرایط آبوهوایی مناسب، سرسبزی جادهها و افزایش تمایل مردم به سفر، موجب بالا رفتن حجم تردد در محورهای برونشهری کشور شده است، اما رانندگان باید توجه داشته باشند که ادامه رانندگی در شرایط خستگی، خوابآلودگی، کاهش تمرکز، سرعت غیرمجاز یا استفاده از وسیله نقلیه دارای نقص فنی، میتواند پیامدهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
وی از رانندگان خواست در طول سفر از توقفگاهها و امکانات بینراهی برای استراحت استفاده کرده و در صورت احساس کوچکترین نشانه خستگی یا کاهش تمرکز، از ادامه رانندگی خودداری کنند.
رئیس پلیس راه فراجا ادامه داد: این حادثه نشان داد که در برخی مواقع، حتی استقرار گسترده تیمهای پلیس در جادهها نیز نمیتواند مانع وقوع سانحه شود، چرا که مهمترین عامل کنترل وسیله نقلیه، هوشیاری و آمادگی کامل راننده است، موضوعی که باید بیش از هر زمان دیگری مورد توجه رانندگان قرار گیرد.