هفته اول مسابقات پرش با اسب استان قم گرامیداشت شهدای مدافع وطن با رقابت سوارکاران باشگاه های مختلف برگزار شد و در نهایت نفرات برتر معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در مسابقات رده E علیرضا محمدی چهر، سید محمد حسینی و محراب بافرانی به ترتیب اول تا سوم شدند.
در رده دشواری تدریجی محسن امینی، طاها بهمن، امیر رضا سوری و مجید مجیدی به ترتیب ردههای برتر را کسب کردند.
در رده تمرینی یزدان احمدزاده، طاها بهمن، مهان بهمن، محسن امینی، محمدطاها بیطرفان، فاطمه عربی، محمدجواد محبوب نیا، مبین زحمت زاده، مبینا طریقی، مسعود مرادلو و محمد کارخانه بدون خطا مسیر را طی کردند؛ و همچنین مسعود مرادلو، محسن امینی، محراب بافرانی، طاها بهمن، ارسلان کارخانه و محمدحسین یاوری سوارکاران شرکت کننده در رده اسب و سوار مبتدی بودند که بدون خطا مسیر را طی کردند.