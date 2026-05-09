دانش آموزان شهر مزار شریف افغانستان در ویژه برنامهای با شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب اعلام همبستگی کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از کابل، در این گردهمایی که در شهر مزار شریف مرکز استان بلخ برگزار شد، شماری از کودکان و دانش آموزان با ارائه برنامههای فرهنگی و هنری، پیام همدلی و همبستگی خود را با کودکان شهدای میناب ایران ابراز کردند.
«احمدی» سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف از ابراز همدلی و غمشریکی مردم افغانستان، بویژه کودکان و دانشآموزان قدردانی کرد.
«سید روحالله حسینی» رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، حملات علیه کودکان را «جنایت جنگی» توصیف کرد و ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی را عامل اصلی کشتار کودکان در برخی کشورها دانست.
وی با اشاره به شباهت حوادث اخیر در ایران با وقایع عاشورا، شهدای کودک میناب را نماد مظلومیت و مقاومت دانست و برخی رویدادهای ایران را با حمله تروریستی به مدرسه سیدالشهدا در کابل مقایسه کرد.
در پایان این گردهمایی، نمایشگاهی با موضوع شهدای میناب برگزار شد و در اقدامی نمادین، کیفهای مدرسهای به رنگ صورتی به دانش آموزان اهدا شد.