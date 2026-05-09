به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از کابل، در این گردهمایی که در شهر مزار شریف مرکز استان بلخ برگزار شد، شماری از کودکان و دانش آموزان با ارائه برنامه‌های فرهنگی و هنری، پیام همدلی و همبستگی خود را با کودکان شهدای میناب ایران ابراز کردند.

«احمدی» سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف از ابراز همدلی و غمشریکی مردم افغانستان، بویژه کودکان و دانش‌آموزان قدردانی کرد.

«سید روح‌الله حسینی» رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، حملات علیه کودکان را «جنایت جنگی» توصیف کرد و ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی را عامل اصلی کشتار کودکان در برخی کشور‌ها دانست.

وی با اشاره به شباهت حوادث اخیر در ایران با وقایع عاشورا، شهدای کودک میناب را نماد مظلومیت و مقاومت دانست و برخی رویداد‌های ایران را با حمله تروریستی به مدرسه سیدالشهدا در کابل مقایسه کرد.

در پایان این گردهمایی، نمایشگاهی با موضوع شهدای میناب برگزار شد و در اقدامی نمادین، کیف‌های مدرسه‌ای به رنگ صورتی به دانش آموزان اهدا شد.