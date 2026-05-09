جریمه ۴۰۰ میلیون دلاری تیکتاک در جیب پروژههای بلندپروازانه ترامپ
دولت دونالد ترامپ در آستانه نهایی کردن توافقی ۴۰۰ میلیون دلاری با پلتفرم تیکتاک برای مختومه کردن پرونده نقض حریم خصوصی کودکان است.
به گزارش خبرگزای صداوسیما
و به نقل از رسانه «ساوتچاینامورنینگپست»، دولت ایالات متحده به توافق نهایی برای دریافت جریمهای کلان از شرکت «بایتدنس» (مالک تیکتاک) نزدیک شده است.
این پرونده که از سال ۲۰۲۴ توسط وزارت دادگستری آمریکا گشوده شده، تیکتاک را متهم میکند که برای سالها به طور غیرقانونی اطلاعات شخصی میلیونها کودک زیر ۱۳ سال آمریکایی را جمعآوری و حریم خصوصی آنها را نقض کرده است.
نکته چالشبرانگیز این توافق، محل هزینهکرد این جریمه است. در حالی که طبق روال قانونی، این مبالغ باید صرف حمایت از کودکان آسیبدیده شود، منابع مطلع امروز (شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵) فاش کردند که دونالد ترامپ قصد دارد این منابع را به پروژههای عمرانی بحثبرانگیز اختصاص دهد.
طبق این گزارش، کاخ سفید در حال بررسی قانونی بودن استفاده از این پول برای ساخت یک «طاق پیروزی» عظیم به ارتفاع ۷۶ متر در نزدیکی گورستان ملی آرلینگتن است.
این اقدام در کنار درخواست ۱۰ میلیارد دلاری ترامپ از کنگره برای نوسازی و زیباسازی واشنگتن دیسی، با سکوت معنادار وزارت دادگستری و کاخ سفید همراه شده است.
منتقدان معتقدند استفاده از جریمههای مربوط به حقوق کودکان برای پیشبرد اهداف شهرسازی و پروژههای نمادین دولت، انحرافی آشکار در مسیر اجرای عدالت و احقاق حقوق کاربران خردسال فضای مجازی محسوب میشود.