رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس از انتقال موفقیت آمیز ۱۶ تن پسماند ویژه صنعتی از دو واحد تولیدی این شهرستان به مراکز مجاز امحاء خبر داد و گفت: این اقدام در راستای نظارت بر مدیریت صحیح پسماند و جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهناز مدیریان در تشریح این خبر گفت: طی روز گذشته 18 اردیبهشت ماه، ۱۶ تن پسماند ویژه صنعتی شامل لجن تصفیه خانه و پسماندهای شیمیایی از دو واحد صنعتی و تولیدی در این شهرستان، به مراکز مجاز امحا منتقل شد.
وی ادامه داد: کارشناسان این اداره در فرآیند بارگیری و انتقال این پسماندها حضور یافته و بر رعایت دقیق ضوابط و مقررات زیست محیطی، از جمله جلوگیری از انتشار هرگونه آلودگی، نظارت کامل داشتند.
مدیریان با اشاره به ماده ۷ قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳، تأکید کرد: مسئولیت مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه بر عهده تولیدکنندگان آنها است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس تصریح کرد: با راه اندازی سامانه جامع محیط زیست انسانی کشور، کلیه نقل و انتقالات پسماندها به مراکز مجاز، پس از ثبت در سامانه و بررسی دقیق نوع و میزان پسماندها، با نظارت اداره حفاظت محیط زیست مبدأ و مقصد و بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام می شود.
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: این نظارت ها و انتقال های منظم، نقش بسزایی در مدیریت اصولی پسماندها و حفظ سلامت محیط زیست شهرستان قدس و استان تهران ایفا می کند.