استاندار خراسان رضوی:
احیای منطقه تاریخی توس نیازمند ۳۰ همت اعتبار
شروع طرح احیای توس در خراسان رضوی حداقل ۳۰۰ همت منابع مالی نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، استاندار خراسان رضوی امروز پس از بازدید از آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی و مزار «مهدی اخوان ثالث» و «محمدرضا شجریان» در نشست شورای احیای توس شرکت کرد.
غلامحسین مظفری در این نشست گفت: شروع طرح احیای توس در استان حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد ریال منابع مالی نیاز دارد و باید ساز و کار آن دیده شود.
غلامحسین مظفری افزود: نسبت به اهمیت احیای توس هیچ تردید و بحثی نیست، این یک وظیفه جدی، سنگین و شاید مهم ترین اقدامی است که در این مقطع از تاریخ به عهده ما سپرده شده است و باید این فرصت را غنیمت شماریم.
وی اظهار کرد: امروز فضای کلی کشور مبتنی بر همراهی با طرح احیای توس است، خود عنوان شهرداری منطقه تاریخی، آورده بسیار بالایی دارد با پیگیری شهرداری و موافقت وزارت کشور ایجاد شهرداری برای منطقه تاریخی توس مصوب شده و نباید ابلاغ آن معطل بماند که ابلاغ نشدن آن پیگیری خواهد شد.
استاندار خراسان رضوی با تبیین نقشه راه مدیریتی و اجرایی این منطقه تاریخی بر ضرورت ارتقاء جایگاه شهرداری توس به تراز یکی از قدرتمندترین نهادهای شهرداری در سطح کشور تأکید کرد و گفت: احیای این ثروت ۳۶۰ هکتاری تکلیفی ملی و تاریخی است که باید با نگاهی مساله محور و فراتر از چارچوبهای خُرد اداری دنبال شود.
مظفری ادامه داد: شهرداری منطقه تاریخی توس باید یکی از قدرتمندترین شهرداری های کشور باشد و میراث فرهنگی نیز باید به توسعه آن کمک کند، عمر مدیریتی ما میانه راه است و حال که مسئولیت پذیرفتهایم، باید با سرعت، عمل کنیم.
وی با تاکید بر نقش مجموعه توس و مفاخر فرهنگی مدفون در آن در تقویت هویت ایرانی افزود: آرامگاه فردوسی و دیگر بزرگان فرهنگی این مجموعه، ظرفیت بزرگی برای معرفی تاریخ، ادب و فرهنگ ایران به نسلهای امروز و آینده است و باید نگاه ملی به این گنجینه تاریخی بیش از پیش تقویت شود.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به جایگاه ملی و هویتی آرامگاه فردوسی و مجموعه تاریخی توس گفت: روز ۱۹ تیرماه (سالروز حضور رهبر شهید انقلاب در آرامگاه فردوسی مشهد) دارای اهمیت ویژه ای است و باید برای آن مراسم و برنامه های فرهنگی و هنری خاص طراحی شود تا در شأن این میراث ماندگار باشد.
مظفری افزود: رهبر شهید انقلاب کمتر جایی به صراحت تعبیر «موظف است» را به کار برده اند و اینجا دقیقا همان نقطه است؛ وقتی ایشان در سال ۷۵ یادداشت نوشتند، کاملا با تفکر، توجه و تأکید بر اهمیت موضوع بود از این رو نباید خود را اسیر موضوعات خرد کنیم؛ ۳۶۰ هکتار شهر تاریخی موضوع کوچکی نیست، مشهد شهر دوم کشور است و منطقه تاریخی توس یک ظرفیت بی بدیل در کنار آن به شمار می رود.
استاندار خراسان رضوی: ابلاغ ایجاد شهرداری منطقه برای توس را پیگیری می کنیم
وی تاکید کرد: باید برای مراسم ۱۹ تیرماه ستاد ویژه ای برای برگزاری مراسم سالگرد حضور رهبر شهید انقلاب در آرامگاه فردوسی تشکیل و نشست بعدی شورای احیای توس همزمان با این سالگرد و با حضور تولیت آستان قدس رضوی برگزار شود.
وی عنوان کرد: برای این منظور حدود ۲ ماه فرصت داریم تا یک کار همه جانبه انجام دهیم. همه اطلاعات، مستندات، مواد قانونی، مسئولیت ها و متولیان باید نظام مند و مکتوب آماده شود.
استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: این نشست باید نقطه آغاز یک فعالیت همه جانبه باشد ما هیچ مخالفی برای احیای توس نداریم، فقط باید برنامه داشته باشیم، زمان را جدی گرفته و با همت جمعی این تکلیف بزرگ را به سرانجام برسانیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی نیز در این نشست هدف از برگزاری آن را بررسی ۲ موضوع تملک باغ مفاخر توس و ساختوسازها و نیز تملک عرصه ها دانست و گفت: برای باغ مفاخر و مشاهیر طرح ۳۶ هکتاری آماده و مجوزهای لازم نیز اخذ و اعتبار آن پیش بینی شده است، هر زمان اعلام شود امکان آغاز عملیات وجود دارد.
سید جواد موسوی افزود: پیش بینی می شود حدود چهار ماه زمان برای بیرون آوردن بقایای تاریخی از زیر زمین نیاز باشد و پس از آن کار باید بر اساس ضوابط و قوانین مرمتی و سامان دهی انجام شود تا این فضاها به یادمان های گردشگری و فرهنگی تبدیل شوند.
وی ادامه داد: در این مسیر موضوع مالکیت و حقوق مردم مطرح و لازم است با همراهی دستگاه های متولی از جمله دادگستری و نیروی انتظامی پیش از هر اقدام اجرایی، تکلیف مالکیت ها به صورت شفاف مشخص شود.
۱۹ تیرماه یادآور حضور رهبر شهید انقلاب در آرامگاه فردوسی در سال ۱۳۷۵ است؛ بازدیدی که ایشان در حاشیه سفر به مشهد و زیارت حرم مطهر امام رضا(ع) انجام دادند و در دفتر یادبود آرامگاه بر اهمیت فرهنگی و تاریخی این مجموعه، صیانت از میراث ارزشمند آن و اهتمام دولت به آبادانی توس تأکید کردند.