به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امید کریمیان با اشاره عملکرد مثبت وزارت نفت در زنجیره فعالیتهای خود شامل تولید، صادرات، سوخترسانی و گازرسانی در طول جنگ تحمیلی سوم بیان کرد: در بخش افزایش درآمدهای نفتی نیز موفقیتهای خوبی حاصل شد، بهطوری که در زمان جنگ و حتی زیر حملات دشمن صادرات نفت متوقف نشد که این مهم نیز جای تقدیر و تشکر دارد.
وی تصریح کرد: در شرایطی که بسیاری از کشورها در این مدت در بخش سوخت و بنزین با چالش مواجه شدند و افزایش نرخ بنزین را تجربه کردند، اما با تلاش جهادگونه مجموعه وزارت نفت مشکلی در این بخش ایجاد نشد، هرچند تغییر در الگوی مصرف در شرایط فعلی ضروری است.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: معتقدیم کارکنان وزارت نفت همانند سربازان خط مقدم مقابله با دشمن قرار دارند، از این رو باید به روشهای مختلف از آنها حمایت شود که در این خصوص مجلس تسهیلگریهای خود را انجام خواهد داد.