رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بر ضرورت حل مشکل تولید ورق فولادی در کشور تأکید کرد و آن را یکی از اولویت‌های راهبردی این سازمان دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدن ایران (ایمیدرو)، محمدمسعود سمیعی‌نژاد با اشاره به آسیب‌های وارد شده به برخی واحد‌های فولادی در دوران جنگ تحمیلی و تأثیر آن بر ظرفیت تولید، گفت: سرعت‌بخشی به بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام فولادی، در شرایطی که بازار داخلی نیاز جدی به ورق فولادی دارد، اهمیتی دوچندان یافته است.

وی با بیان اینکه ورق فولادی نقش حیاتی در صنایع پایین‌دستی همچون خودروسازی، لوازم خانگی و نفت و گاز دارد، افزود: هرگونه کمبود در این بخش می‌تواند زنجیره تولید را مختل و حتی موجب افزایش قیمت‌ها شود؛ بنابراین توسعه ظرفیت تولید ورق فولادی باید با سرعت و برنامه‌ریزی دقیق دنبال شود.

سمیعی‌نژاد تسریع در راه‌اندازی طرح‌های جدید فولادی و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام را یکی از راهکار‌های اصلی عبور از چالش کمبود ورق دانست و تصریح کرد: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، علاوه بر جبران کمبود‌های موجود، زمینه افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنعت فولاد کشور فراهم خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به محدودیت‌های تجاری، نوسانات ارزی و موانع بین‌المللی که روند تأمین مواد اولیه و صادرات محصولات فولادی را تحت تأثیر قرار داده است، گفت: این چالش‌ها با تلاش مضاعف و خودکفایی بیشتر در تولید محصولات راهبردی از جمله ورق فولادی قابل مدیریت است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه توسعه زیرساخت‌ها، بهبود لجستیک و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش فولاد را از اقدامات ضروری برای تقویت این صنعت عنوان کرد و افزود: با هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی می‌توان چالش‌های موجود را پشت سر گذاشت و صنعت فولاد را به مسیر رشد پایدار بازگرداند.

سمیعی‌نژاد در پایان تأکید کرد: حل مشکل تولید ورق فولادی یک ضرورت صنعتی و اولویت اقتصادی برای کشور است که باید با رویکردی بلندمدت و برنامه‌ریزی منسجم پیگیری شود.