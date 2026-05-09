مدیر حج و زیارت گلستان گفت: امسال حجاج گلستانی در قالب ۱۶ کاروان با ظرفیت دو هزار نفر به سرزمین وحی اعزام می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ میرقاسم پور با بیان اینکه اعزام کاروان حجاج کشور از سه شهر تهران، مشهد و زاهدان انجام می‌شود، افزود: کاروان‌های گلستانی از مشهد به سرزمین وحی اعزام می‌شوند.

میرقاسم پور ادامه داد: تاکنون از استان ۱۳ کاروان اعزام شده‌اند و سه کاروان دیگر هم تا پایان هفته اعزام می‌شوند.

او گفت: تمام حجاج اعزامی از کشور مدینه قبل هستند و حجاج گلستانی هم پس از اقامت ۴ تا ۶ روزه در مدینه با قطار به مکه اعزام می‌شوند.