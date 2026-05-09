به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به همت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، پویش شاهنامه‌خوانی «چو ایران نباشد، تنِ من مباد» در کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور برگزار می‌شود.

در این پویش، اعضای کتابخانه‌های عمومی کشور بر اساس داستان‌های حماسی شاهنامه فردوسی به اجرای نقالی می‌پردازند و برای انتشار آن در فضای مجازی، فیلم‌های ضبط شده را به کانال کتابخانه‌های عمومی هر استان ارسال کنند.

علاقه‌مندان به شرکت در این پویش می‌توانند از روز ۱۹ تا ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، فیلم‌های ضبط شده از اجرای نقالی خود را همراه با مشخصات فردی، به کانال کتابخانه‌های عمومی هر استان در پیام‌رسان «بله» ارسال کنند تا پس از ارزیابی اولیه، در کانال رسمی کتابخانه‌های عمومی استان و شبکه مجازی کتابخوانان منتشر شود.