فرماندار شهرستان قدس از تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی برنامه ثبت اشتغال در این شهرستان خبر داد و گفت: با هم‌افزایی بخش‌های مدیریتی، صنعتی و اصناف، شهرستان قدس موفق به کسب رتبه اول در سطح استان تهران شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرماندار شهرستان قدس گفت: با تلاش مجموعه مدیریتی شهرستان، همکاری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره صمت، اتاق اصناف، صنایع و واحد‌های تولیدی، ثبت اشتغال در سال ۱۴۰۴ به میزان ۱۲۰ درصد در شهرستان قدس محقق شده است.

علیرضا فاتحی نژاد افزود: کسب رتبه اول استان تهران در حوزه ثبت اشتغال، نشان از عزم راسخ مسئولان، همت بلندکارآفرینان، صنعتگران و صبوری کارگران زحمتکش در شهرستان قدس دارد.