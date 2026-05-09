مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان از تقدیم ۲۰ شهید جامعه کارگری استان در دوران جنگ تحمیلی سوم خبر داد و گفت: کارگران استان در بحبوحه جنگ اقتصادی نیز با حضور در سنگر تولید، نقشی بی‌بدیل در خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه ایفا کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی ظفری‌پور با اشاره به روحیه ایثار و فداکاری کارگران این استان بیان کرد: این تعداد کارگر استان در حین انجام وظیفه به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

وی افزود: این شهدا، نمادی از مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان قسم‌خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند که با تحمیل تحریم‌های ظالمانه، قصد به زانو درآوردن ملت ایران را دارند. کارگران غیور کشور، با حضور در سنگر تولید، نقشی بی‌بدیل در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن را ایفا کردند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان خاطرنشان کرد: کارگران با وجود همه سختی‌ها، ثابت کردند که هرگز در برابر توطئه‌های بیگانه تسلیم نمی‌شوند و دستانشان، سلاحی قدرتمند در خدمت ملت است.

وی کارگران را از ارکان اصلی پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور دانست و گفت: حفظ حقوق و منزلت کارگران و توجه به معیشت و رفاه آنها، وظیفه همگانی است و در این میان، تبیین جایگاه واقعی کارگران در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، امری ضروری به شمار می‌رود.

ظفری‌پور بر اهمیت تکریم خانواده شهدا و ایثارگران، به ویژه خانواده شهدای کارگر تاکید کرد و از تلاش‌های بی‌وقفه این قشر زحمتکش در حفظ دستاورد‌های انقلاب و پیشبرد اهداف اقتصادی کشور قدردانی کرد.

وی بیان کرد: این روحیه جهادی و انقلابی کارگران، سرمایه‌ای ارزشمند برای مقابله با چالش‌های اقتصادی امروز و فردای کشور است.