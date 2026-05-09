معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان قم گفت: در قالب طرحی پیمانی و با اعتباری افزون بر یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال، طرح بهسازی و روکش آسفالت باند رفت محور قم – جعفرآباد (از کیلومتر ۲۰ تا ورودی شهرستان جعفرآباد) به طول ۱۵ کیلومتر، عملیاتی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حسن خلیلی نیا ضمن اعلام این خبر افزود: شهرستان جعفرآباد استان قم از مناطق مهم دامداری و کشاورزی استان بوده و راه‌های آن عامل ارتباط تمامی مناطق این شهرستان با یکدیگر و مرکز استان می‌باشد.

وی راه‌های برونشهری شهرستان جعفر آباد را حائز اهمیت ویژه در بحث ارتقا زیر ساخت‌های روستایی دانست و گفت: همه ساله و درقالب طرح‌های پیمانی- امانی، ضمن ارتقا زیرساخت‌های جاده‌ای، نسبت به افزایش ضریب ایمنی محورها، متناسب با موقعیت آنها، اقدام می‌شود.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان قم درادامه به اجرای طرح بهسازی و روکش آسفالت محور قم - جعفرآباد اشاره و گفت: درقالب این طرح پیمانی، نسبت به بهسازی و روکش محور اصلی قم- جعفرآباد (حد فاصل کیلومتر ۲۰ باند رفت لغایت ورودی شهرستان جعفر آباد) اقدام می‌شود.

خلیلی نیا درخصوص مشخصات فنی – اجرایی طرح بهسازی و روکش آسفالت محور قم – جعفر آباد گفت: طول مسیر طرح ۱۵ کیلومتر و درباند رفت این محور اجرا می‌شود.

وی تصریح کرد: اجرای یک لایه ماسه آسفالت رگلاژی و همچنین یک لایه روکش آسفالت توپکا به ضخامت تقریبی ۴ سانتی متر، از مشخصات فنی طرح روکش این محور ترانزیتی است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان قم میزان اعتبار پروژه بهسازی محور قم – جعفرآباد (حدفاصل کیلومتر ۲۰ باند رفت لغایت ورودی شهرستان جعفرآباد) را بالغ بر یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال عنوان و افزود: اعتبار این طرح از محل اعتبارات ملی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای تامین شده است.

خلیلی نیا بازه زمانی این طرح را ۶ ماهه دانست و تصریح کرد: درصورت مساعد بودن شرایط جوی و دیگرملاحظات اجتماعی، تا پایان آبان ماه امسال شاهد تکمیل و به بهره برداری رسیدن این طرح خواهیم بود.

خلیلی نیا در خاتمه ضمن تاکید بررعایت کامل جوانب ایمنی توسط کاربران و دیگر مترددین این محور، عنوان کرد: به دلیل ترافیک ترکیبی محور قم – جعفرآباد، از مترددین گرامی که از محل اجرای طرح‌های عمران جاده‌ای عبور می‌کنند درخواست می‌شود تعامل و همکاری لازم با مجریان طرح را لحاظ کنند تا از بروز حوادث محتمله جلوگیری شود.