وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر ضرورت طراحی علمی، تخصصی و روایتمحور «موزه شهدای مدرسه میناب» در مجموعه فرهنگیتاریخی کاخ سعدآباد گفت: این موزه باید به بستری مؤثر برای شکلدهی گفتمان جهانی علیه جنایت درباره کودکان تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدرضا صالحیامیری در نشست کارگروه تخصصی ایجاد موزه شهدای مدرسه میناب، با تشریح رویکردهای کلان این طرح فرهنگی، بر ضرورت شکلگیری موزهای فراتر از الگوهای مرسوم نمایشگاهی تاکید کرد و گفت: برای ایجاد و طراحی این موزه در مجموعه فرهنگیتاریخی کاخ سعدآباد سناریوهای تخصصی متعددی پیشبینی شده و تمام ابعاد آن باید بر پایه نگاه کارشناسی، علمی و تخصصی طراحی شود.
وی با بیان اینکه این موزه باید به مقصدی اثرگذار برای بازدید گسترده دانشآموزان، معلمان و خانوادهها تبدیل شود، افزود: بخشی از روایتگری این موزه را باید معلمان و دانشآموزان مدرسه میناب انجام دهند تا روایت حادثه، اصالت انسانی و عاطفی خود را حفظ کند و مخاطب با حقیقت این فاجعه از دریچهای واقعی و ملموس مواجه شود.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هدف اصلی این طرح را تبدیل حادثه میناب به یک «گفتمان جهانی» دانست و تصریح کرد: جهان باید بداند و هرگز فراموش نکند که آمریکا با آگاهی کامل از ماهیت غیرنظامی این مکان، مدرسهای مملو از دانشآموز را هدف حملات متعدد قرار داد؛ اقدامی که در هیچ نقطهای از جهان و در هیچ چارچوب انسانی، اخلاقی و حقوقی قابل توجیه نیست.
صالحیامیری با اشاره به ابعاد تاریخی و انسانی این حادثه اظهار کرد: این جنایت، در امتداد حافظه تاریخی خشونت سازمانیافته علیه انسانها قرار میگیرد و افکار عمومی جهان باید آن را بهعنوان یکی از تلخترین نمونههای جنایت علیه کودکان در عصر معاصر بشناسد.
وی تاکید کرد: در طراحی محتوایی موزه، مفاهیمی همچون «شهید»، «کودک»، «مدرسه»، «مادر» و «دختران شهید» باید حضوری جدی، هنرمندانه و تأثیرگذار داشته باشند تا مخاطب با یک تجربه عمیق انسانی و تربیتی روبهرو شود.
وزیر میراثفرهنگی همچنین با اشاره به جامعه هدف این موزه گفت: مخاطب اصلی این مجموعه، دانشآموزان، خانوادههای آنان و نظام آموزشی کشور هستند؛ ظرفیتی اجتماعی که بیش از نیمی از جمعیت ایران را دربرمیگیرد و میتواند بستر شکلگیری یک جریان فرهنگی ماندگار را فراهم سازد.
وی افزود: تمام تولیدات، اقلام، آثار و روایتهای این موزه باید با محوریت کودک و دانشآموز طراحی شود و در سه حوزه «طراحی فضایی»، «اشیا و اقلام موزهای» و «روایتگری» از انسجام مفهومی، دقت علمی و زبان متناسب با نسل کودک و نوجوان برخوردار باشد.
صالحیامیری در پایان خاطرنشان کرد: روایت این حادثه باید با ادبیاتی مادرانه، انسانی، تربیتی و مبتنی بر گفتمان جهانی ارائه شود و معلمان، بهعنوان راویان اصلی، این پیام را با زبانی قابل فهم برای کودکان و دانشآموزان منتقل کنند؛ چون موزه کودکان شهید میناب باید به یک جریان فرهنگی جهانی، مؤثر و ماندگار تبدیل شود؛ جریانی که با سرعت، دقت، تخصص و پشتوانه علمی شکل گیرد.