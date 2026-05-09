مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد: با افتتاح مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی ذخیره آب شهر تفت، ظرفیت ذخیره‌سازی و تاب‌آوری شبکه آبرسانی این شهرستان به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی ذخیره آب شهر تفت با حضور استاندار یزد، نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی، معاونان استاندار و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح و وارد مدار بهره‌برداری شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد گفت: این مخزن به نام شهید والامقام «علیرضا دهقانی سانیج» از شهدای عملیات رمضان نام‌گذاری شده و با بهره‌برداری از آن، تاب‌آوری آبی شهرستان تفت به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

جلال علمدار افزود: شهرستان تفت پیش از این حدود ۱۲ هزار مترمکعب ظرفیت ذخیره آب و نزدیک به ۱۱ هزار و ۲۰۰ اشتراک آب داشت که بر اساس استانداردها، برای هر اشتراک حدود یک مترمکعب ذخیره‌سازی قابل قبول است، اما به دلیل وابستگی این شهر به منابع انتقالی و نیاز به پایداری بیشتر شبکه، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی ضروری بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد اظهار کرد: با اجرای این طرح، ظرفیت ذخیره آب شهر تفت به میزان قابل توجهی افزایش یافته و امکان مدیریت بهتر شرایط بحرانی و پیک مصرف فراهم شده است.

وی با اشاره به جمعیت ثابت و شناور شهر تفت تصریح کرد: جمعیت ثابت این شهر حدود ۲۱ هزار نفر است، اما در برخی ایام، به‌ویژه روز‌های پایانی هفته و فصل گردشگری، جمعیت شناور آن تا حدود ۴۰ هزار نفر افزایش می‌یابد و همین موضوع ضرورت توسعه زیرساخت‌های آبی را دوچندان می‌کند.

علمدار ادامه داد: با وارد مدار شدن این مخزن، تاب‌آوری شبکه آب تفت تقریباً دو برابر شده و در صورت بروز مشکل در خط انتقال، امکان تأمین پایدار آب شهر بین ۳۰ تا ۳۶ ساعت وجود خواهد داشت که این موضوع نقش مهمی در مدیریت بحران ایفا می‌کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد هزینه اجرای این طرح را حدود ۵۸۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: عملیات اجرایی مخزن از سال ۱۴۰۲ آغاز شد و در پایان سال ۱۴۰۴ به اتمام رسید و اکنون در سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر اجرای این طرح با قیمت‌های امروز آغاز می‌شد، هزینه ساخت آن به بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان می‌رسید که نشان‌دهنده اهمیت تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی است.

علمدار از حمایت‌های استاندار یزد، نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی، معاونان استاندار و مسئولان شهرستانی قدردانی کرد و گفت: اجرای این طرح با همراهی و پشتیبانی مسئولان استان و شهرستان محقق شد و شرکت آب و فاضلاب استان یزد همچنان خدمت‌رسانی پایدار به مردم را با جدیت دنبال خواهد کرد.