به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و قرآنی خراسان جنوبی، گفت: هنم اکنون خراسان جنوبی با برخورداری از ۱۳ هزار و ۷۰۰ سفیر آیه‌ها، نسبت به جمعیت خود از آمار قابل توجهی برخوردار بوده نشان‌دهنده توجه مردم به فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی در سطح استان است.

حجت‌الاسلام سالاری مکی قرآن کریم را مهم‌ترین محور در مسیر جهاد تبیین دانست و افزود: هیچ منبعی همانند قرآن نمی‌تواند در تبیین حقایق، تعمیق باور‌های دینی و هدایت جامعه نقش‌آفرین باشد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ غدیر، بیان کرد: لازم است موضوع غدیر بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و در این مسیر، بانوان می‌توانند نقش مؤثری در تبیین معارف ولایت و اهل‌بیت (ع) ایفا کنند.

حجت‌الاسلام سالاری مکی افزود: توجه به سبک زندگی دینی و سیره امام علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) می‌تواند در ارتقای معرفت دینی و تحکیم بنیان خانواده اثرگذار باشد.