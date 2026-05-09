به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: با توجه به وقوع جنگ تحمیلی رمضان و غیرحضوری شدن مدارس، پس از برگزاری جلسات مشترک اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش خراسان رضوی با نمایندگان اولیا و سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی مشهد، به استناد مصوبه شورای ترافیک شهرستان مشهد مقررشد شرکت‌های مجری حمل و نقل دانش آموزان نسبت به استرداد وجوه پرداختی اولیا، متناسب با ایام نبود کارکرد، اقدام کنند.

محمد شفاعی بجستانی افزود: شرکت‌ها موظفند ظرف مدت ۱۵ روز کاری پس از پایان قرارداد نسبت به عودت مبالغ مربوطه، تحت نظارت سازمان تاکسیرانی اقدام کنند.

وی گفت: ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان نیز به استناد مکاتبه وزارت کشور با استانداری‌ها مبنی بر برگشت وجوه پرداختی اولیا، در موضوع سرویس حمل و نقل دانش آموزان، متناسب با ایام کارکرد، موضوع را در شورای ترافیک شهرستان مطرح و مصوبه لازم را اخذ کنند.