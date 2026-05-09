پخش زنده
امروز: -
دو هشدار سطح زرد هواشناسی برای کاهش دما و وزش باد در استان فارس صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، بر اساس اعلام هواشناسی فارس ، بر اساس آخرین پیشبینیها، تا ۱۰ روز آینده بارشی در استان فارس رخ نمی دهد اما دو هشدار سطح زرد هواشناسی برای کاهش دما و وزش باد صادر شده است.
۱. خطر سرمازدگی در مناطق شمالی (هشدار شماره ۱)
زمان: از اواخر امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت تا پایان صبح یکشنبه ۲۰ اردیبهشت.
مناطق تحت تأثیر: مناطق سردسیر شمالی، بهویژه غرب اقلید، دشت نمدان، شهرمیان، غرب آباده و خسروشیرین.
توصیههای مهم برای کشاورزان و باغداران:
پرهیز از سمپاشی در مناطقی که دما به زیر صفر میرسد.
استفاده از ضدیخ در ماشینآلات و تخلیه آب سیستمهای آبیاری تحت فشار.
محلولپاشی با کودهای پتاسیم بالا و آمینواسید قبل از سرما.
عایقبندی کندوها، تغذیه مصنوعی زنبورها و کنترل دمای گلخانهها.
استفاده از ارقام دیرگلده و پایههای مقاوم به سرما.
۲. وزش باد شدید و گرد و خاک (هشدار شماره ۱۳)
زمان: از امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت تا پایان همین روز.
مناطق تحت تأثیر: مناطق شمالی، جنوب غربی و کلانشهر شیراز.
خطرات: سقوط اشیا، آسیب به سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی، شکستن درختان و آسیب به پوشش گلخانهها.
توصیهها به شهروندان:
احتیاط در رانندگی و پرهیز از پارک خودرو در حاشیه ساختمانهای نیمهکاره یا زیر درختان کهنسال.
مستحکم کردن سازههای موقت و تابلوها.
پرهیز از سمپاشی در باغات و مزارع در ساعات بعدازظهر.
لطفاً برای حفظ ایمنی و جلوگیری از خسارت، این هشدارها را جدی بگیرید.