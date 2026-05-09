به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، بر اساس اعلام هواشناسی فارس ، بر اساس آخرین پیش‌بینی‌ها، تا ۱۰ روز آینده بارشی در استان فارس رخ نمی دهد اما دو هشدار سطح زرد هواشناسی برای کاهش دما و وزش باد صادر شده است.

۱. خطر سرمازدگی در مناطق شمالی (هشدار شماره ۱)

زمان: از اواخر امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت تا پایان صبح یکشنبه ۲۰ اردیبهشت.

مناطق تحت تأثیر: مناطق سردسیر شمالی، به‌ویژه غرب اقلید، دشت نمدان، شهرمیان، غرب آباده و خسروشیرین.

توصیه‌های مهم برای کشاورزان و باغداران:

پرهیز از سم‌پاشی در مناطقی که دما به زیر صفر می‌رسد.

استفاده از ضدیخ در ماشین‌آلات و تخلیه آب سیستم‌های آبیاری تحت فشار.

محلول‌پاشی با کود‌های پتاسیم بالا و آمینواسید قبل از سرما.

عایق‌بندی کندوها، تغذیه مصنوعی زنبور‌ها و کنترل دمای گلخانه‌ها.

استفاده از ارقام دیرگل‌ده و پایه‌های مقاوم به سرما.

۲. وزش باد شدید و گرد و خاک (هشدار شماره ۱۳)

زمان: از امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت تا پایان همین روز.

مناطق تحت تأثیر: مناطق شمالی، جنوب غربی و کلان‌شهر شیراز.

خطرات: سقوط اشیا، آسیب به سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی، شکستن درختان و آسیب به پوشش گلخانه‌ها.

توصیه‌ها به شهروندان:

احتیاط در رانندگی و پرهیز از پارک خودرو در حاشیه ساختمان‌های نیمه‌کاره یا زیر درختان کهن‌سال.

مستحکم کردن سازه‌های موقت و تابلوها.

پرهیز از سم‌پاشی در باغات و مزارع در ساعات بعدازظهر.

لطفاً برای حفظ ایمنی و جلوگیری از خسارت، این هشدار‌ها را جدی بگیرید.