به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کتاب «اولین حقوق من، پرورش کودکان مسئولیتپذیر و قانونمدار» با تصویرگری جذاب، مینیمال و زیبا کودک را تشویق میکند تا بر اساس کنوانسون حقوق کودک با حقوق اولیه خود آشنا شوند. این کتاب به شکل داستانی تالیف شده است و والدین میتوانند آن را برای کودکان خود بخوانند. در نتیجه مطالعه این کتاب، همانطور که کودکان با حقوق خود آشنا میشوند، پدر و مادر و افراد بزرگسال هم به حق و حقوقی که نسبت به کودکان دارند و باید به آن احترام بگذارند، آشنا میشوند.
این کتاب یک اثر داستان تعاملی است که آموزگاران، والدین و مربیان را با حقوق کودکان آشنا میکند و با خواندن و مطالعه این کتاب برای کودکان آنها را با حقوقشان آشنا میکنند. این کتاب در راستای آگاهسازی و آموزش حقوق کودکان میتواند نقش موثری در آینده ایران داشته باشد.
پشت جلد کتاب نوشته شده است:
حقوق بشر، اساسیترین حقوقی است که هر فرد به صِرف انسان بودن باید از آنها بهرهمند باشد و حقوق کودکان بخشی از موضوعات حقوق بشر است که باید بسیار مورد توجه قرار گیرد. آموزش سواد حقوقی به کودکان نسل جدید ضرورتی انکارناپذیر در مسیر دستیابی به جامعهای آگاه، عادلانه و پایدار است. این آموزش نه تنها از حقوق کودکان حمایت میکند، بلکه نقش کلیدی در پرورش شهروندان مسئولیتپذیر و قانونمدار دارد. یادمان باشد، جامعهای که کودکانش از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند، میتواند در مسیر توسعهای پایدارد و مبتنی بر عدالت حرکت کند.
قسمتی از متن کتاب
ترک فامیل و گاهی وطن مادری برای یک کودک بسیار سخت است. این به عهدهی بزرگسالان است که کودک را پذیرفته و در پناه خود بگیرند و فراموش نکنند که او فرهنگ و عادات خودش را دارد.
اگر پدر و مادرت نباشند، یا تو نتوانی در خانوادهات بمانی، مسئولین کشورت وظیفه دارند که تو را کمک کنند و مورد حمایت قرار بدهند. (صفحه ۲۷)