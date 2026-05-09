امدادرسانی به شناور حادثه دیده در خور دیلم
رئیس اداره بندر و دریانوردی دیلم گفت: شناور دچار آبگرفتگی در خور بندر دیلم با اقدام بهموقع نیروهای ایمنی و آتشنشانی نجات یافت.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، رضا نیکو گفت: مالک یک شناور با مراجعه به اداره بندر و دریانوردی دیلم اعلام کرد شناور وی در خور بندر دچار آبگرفتگی شده و در حال غرق شدن است.
وی افزود: با دریافت این گزارش، نیروهای ایمنی و آتشنشانی اداره بندر و دریانوردی دیلم بلافاصله به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی را آغاز کردند.
رییس اداره بندر و دریانوردی دیلم ادامه داد: در جریان این عملیات، آب جمعشده در شناور تخلیه و پس از چند ساعت تلاش مستمر نیروهای امدادی، شناور دوباره به حالت شناوری بازگشت.
نیکو با اشاره به آمادگی نیروهای ایمنی بندر دیلم برای مقابله با حوادث دریایی، یادآور شد: خدمات امدادی به شناورها در محدوده بندر به صورت شبانهروزی ارائه میشود.