سجاد رضوی بیان کرد: بیماران بیماریهای خاص و صعبالعلاج، مسئله اصلی ما و اولویت اصلی وزارت بهداشت است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت در نشست خبری سازمان بیمه سلامت بیان کرد: مسئلهای بیماران خاص و صعب العلاج اولویت اصلی ما است. نگران بیمارانی هستیم که هزینهها درمان برای آنها سنگین است.
وی گفت: داروها برای خود پروتکل دارند، در زمینه پیشگیری هم باید به صورت جدی کار کنیم تا بتوانیم برخی بیماریها را کاهش دهیم.
رضوی افزود: ما باید در حوزه مالی بیماران را کمک کنیم و راهکار اصلی بیمه است. باید سازماندهی داشته باشیم و از طریق سازمانهای بیمهای بتوانیم بیماران را حمایت کنیم و سازمانهای بیمهای باید در میدان باشند.
معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: کمبود دارویی در این گروهها مردم را به زحمت میاندازد و به عنوان معاون درمان با تمام وجود بیماران را درک میکنیم.امیدواریم با توجه به مشکلاتی که وجود دارد بتوانیم، با تمام وجود در جهت تسهیل امور این بیماران گام برداریم.