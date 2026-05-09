به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ صادقی گفت: در پی اعلام یک فقره سرقت کش رو زنی در شهر بیرجند بررسی و پیگیری موضوع در دستور کار اداره مبارزه با سرقت این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصی یک نفر سارق را در این خصوص شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی وی را دستگیر کردند و اموال مسروقه کشف و به مالباخته تحویل شد.

سرهنگ صادقی با اشاره به اینکه متهم در بازجویی‌های فنی و پلیسی به تعداد ۷ فقره سرقت به این روش اعتراف کرد و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد، از شهروندان خواست هشدار‌های پلیسی را در خصوص پیشگیری از سرقت جدی گرفته و موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ اطلاع رسانی کنند.