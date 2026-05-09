علامه مهدی نجا احمد العتمیدعی، مفتی جمهوری عراق در پیامی به حجاج بیتالله الحرام، ضمن تأکید بر جایگاه والای حج در اسلام برای مسلمانان و به ویژه مردم ایران آرزوی سربلندی و پیروزی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علامه مهدی نجا احمد العتمیدعی مفتی جمهوری عراق، در پیامی به زائران خانه خدا نوشت:ای عازمان بیتالله الحرام؛ در آغاز از خداوند متعال برای شما توفیق مسئلت میکنم و امیدوارم حجتان مقبول، گناهانتان آمرزیده و بازگشتتان همراه با امنیت و سلامت باشد. پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «حج مقبول هیچ پاداشی جز بهشت ندارد».
مفتی جمهوری عراق در پیام خود از خداوند متعال خواست که مسلمانان را در همهجا، به ویژه در جمهوری اسلامی ایران، پیروز و سربلند گرداند؛ کشوری که بیش از ۷۵ میلیون مسلمان در آن زندگی میکنند.
وی افزود: حق مسلمان بر برادر مسلمانش آن است که او را یاری کند و حداقل یاری، دعا کردن در حق نیازمند در غیاب اوست.
در پایان این پیام آمده است:ای حجاج بزرگوار، از اسلام، تصویری نو در جهان ارائه دهید که پرچم آن اتحاد باشد. خداوند شما را بیامرزد، حجتان را بپذیرد و ما را نیز از دعای خیر خود فراموش نکنید.
گفتنی است، پیش از این شماری از علمای شیعه و مفتیان اهل سنت عراق و پاکستان در پیامهایی جداگانه از حجاج بیت الله الحرام برای ادای اعمال عبادی حج به نیابت از رهبر شهید انقلاب، حضرت آیتالله العظمی سید علی حسینی خامنهای (ره) دعوت کردند.