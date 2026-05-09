یکی از مراجع تقلید شیعیان در دیدار با سخنگوی وزارت امور خارجه کشور، با اشاره به دشواریها و حساسیتهای عرصه دیپلماسی، گفت: همانگونه که مشکلات میدان جنگ کمتر از عرصه دیپلماسی نیست، مسائل و چالشهای وزارت امور خارجه هم بسیار سنگین و حساس است و هر اندازه در این زمینه دقت، تدبیر و برنامهریزی بیشتری صورت گیرد، نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، مهمترین پشتوانه موفقیت دستگاههای اجرایی و حاکمیتی را حضور و همراهی آگاهانه مردم دانست و تصریح کرد: تا زمانی که مردم در صحنه حضور داشته باشند کشور از آسیب به دور خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه حفظ این حضور نیازمند رسیدگی واقعی به مشکلات آنان است، افزود: مسئولان باید بدانند که مردم چه دغدغهها و مشکلاتی دارند و برای حل آنها اقدام عملی انجام دهند. بسیاری از مشکلات موجود، قابل حل است، اما گاهی نسبت به برخی از آنها توجه لازم صورت نمیگیرد.
آیتالله مکارم شیرازی ضمن حمایت از فعالیتها و تلاشهای دولت، گفت: ما همواره دعاگوی مسئولان هستیم و از اقدامات مثبت دولت حمایت میکنیم، اما در کنار آن، انتظارات و مطالبات بحق مردم نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت روابط با کشورهای همسایه تاکید کرد و افزود: در شرایط کنونی که کشور با برخی دولتهای مستکبر و رفتارهای غیرمنطقی آنها مواجه است، باید بیش از گذشته روابط خود را با همسایگان حفظ و تقویت کنیم، البته به شرطی که آنها نیز حسن همجواری را رعایت کنند.
وی با اشاره به جنگ تحمیلی سوم و همچنین حضور قدرتمندانه قوای مسلح در تنگه هرمز، افزودند: إن شاء الله در این موضوع نیز با اتخاذ تدابیر مناسب ضمن حفظ دستآوردهای میدان، همه نقشههای دشمنان باطل گردد.
این مرجع تقلید شیعیان با اشاره به اهمیت فریضه حج تاکید کرد: امسال دولت عربستان محدودیتها و قیود بیشتری برای حجاج قائل شده است. باید با دولت عربستان مذاکره کافی به عمل آید تا مسائل جنگ را با فریضه حج ارتباط ندهد. حج موضوعی مستقل است.
آیتالله مکارم شیرازی همچنین با تاکید بر ضرورت حفظ هویت اسلامی نظام جمهوری اسلامی، گفت: جمهوری اسلامی هم جنبه مردمی دارد و هم جنبه اسلامی و نباید هیچیک از این دو، مورد غفلت قرار گیرد.
وی نقش فرهنگسازی را در حل بسیاری از مشکلات جامعه بسیار مهم دانست و تصریح کردند: بسیاری از مسائل کشور از طریق اصلاح فرهنگ عمومی قابل حل است و دستگاههایی مانند صدا و سیما، مدارس و دانشگاهها باید در این زمینه نقش فعالتری ایفا کنند.
این مرجع تقلید شیعیان همچنین بر اهمیت نقش خیرین در حل مشکلات جامعه تأکید کرد و کفت: یکی از ظرفیتهای ارزشمند کشور، حضور خیرین است که با انگیزههای دینی وارد میدان خدمت میشوند و میتوانند بخش قابل توجهی از مشکلات مردم را کاهش دهند.
آیت الله مکارم شیرازی در پایان سخنان خود ضمن ابراز امیدواری برای توفیق رئیسجمهور و دولت محترم در حل مشکلات کشور، بهبود امور و مسئولیتهای قانونی خود، افزود: من در تمام نمازهایم برای پیروزی بر دشمنان اسلام دعا میکنم و امیدوارم این جنگ ظالمانه هرچه زودتر با نصرت الهی پایان یابد.
در این دیدار سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن ابلاغ سلام آقای دکتر عراقچی، گزارشی از آخرین تحولات سیاست خارجی ارائه کرد.