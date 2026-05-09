

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان ۱۲ راننده در قالب ۴ تیم در ۱۴ رقابت مسابقه می‌دهند. رده بندی کلی رالی پرتغال که به مسافت کلی ۳۴۴.۹۱ کیلومتر و در ۲۳ مرحله ویژه در جاده‌های خاکی و در منطقه ماتوسینیوس در حومه پورتو برگزار می‌شود در پایان روز دوم (۱۰ مرحله ویژه از ۲۳ مرحله ویژه) به این شرح است:

۱- سباستین اوژیه از فرانسه - اتومبیل تویوتا یاریس ۱:۲۸:۲۵:۰۲ ساعت

۲- تیری نوویل از بلژیک - هیوندای آی ۲۰، ۳:۰۷ ثانیه اختلاف

۳- سامی پایاری از فنلاند - تویوتا یاریس ۱۵:۰۲ ثانیه اختلاف

۴- اولیور سولبرگ از سوئد - تویوتا یاریس ۱۵:۰۲ ثانیه اختلاف

۵- الفین اوانز از انگلیس - تویوتا یاریس ۲۸:۰۱ ثانیه اختلاف

۶- آدرین فورمو از فرانسه - هیوندای آی ۲۰، ۳۴:۰۳ ثانیه اختلاف

۷- کاتسوتا تاکاموتو از ژاپن - تویوتا یاریس ۵۰:۰۱ ثانیه اختلاف

۸- دنی سوردو از اسپانیا - هیوندای آی ۲۰، ۱:۲۳:۰۳ دقیقه اختلاف

* رده بندی کلی رالی قهرمانی جهان پس پنجمین مرحله از ۱۴ مرحله فصل:

- انفرادی:

۱- الفین اوانز از انگلیس ۱۰۱ امتیاز

۲- کاتسوتا تاکاموتو از ژاپن ۹۹،

۳- سامی پایاری از فنلاند ۷۲،

۴- اولیور سولبرگ از سوئد ۶۸،

۵- آدرین فورمو از فرانسه ۵۹

- تیمی:

۱- تویوتا گازو ژاپن ۲۶۵ امتیاز

۲- هیوندای شل موبیس کره جنوبی ۱۶۷،

۳- تویوتا گازو دو ژاپن ۷۵