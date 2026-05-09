رقابت رالی اتومبیل رانی پرتغال ششمین مرحله از پنجاه و چهارمین فصل رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۶ پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از رقابتهای قهرمانی جهان ۱۲ راننده در قالب ۴ تیم در ۱۴ رقابت مسابقه میدهند. رده بندی کلی رالی پرتغال که به مسافت کلی ۳۴۴.۹۱ کیلومتر و در ۲۳ مرحله ویژه در جادههای خاکی و در منطقه ماتوسینیوس در حومه پورتو برگزار میشود در پایان روز دوم (۱۰ مرحله ویژه از ۲۳ مرحله ویژه) به این شرح است:
۱- سباستین اوژیه از فرانسه - اتومبیل تویوتا یاریس ۱:۲۸:۲۵:۰۲ ساعت
۲- تیری نوویل از بلژیک - هیوندای آی ۲۰، ۳:۰۷ ثانیه اختلاف
۳- سامی پایاری از فنلاند - تویوتا یاریس ۱۵:۰۲ ثانیه اختلاف
۴- اولیور سولبرگ از سوئد - تویوتا یاریس ۱۵:۰۲ ثانیه اختلاف
۵- الفین اوانز از انگلیس - تویوتا یاریس ۲۸:۰۱ ثانیه اختلاف
۶- آدرین فورمو از فرانسه - هیوندای آی ۲۰، ۳۴:۰۳ ثانیه اختلاف
۷- کاتسوتا تاکاموتو از ژاپن - تویوتا یاریس ۵۰:۰۱ ثانیه اختلاف
۸- دنی سوردو از اسپانیا - هیوندای آی ۲۰، ۱:۲۳:۰۳ دقیقه اختلاف
* رده بندی کلی رالی قهرمانی جهان پس پنجمین مرحله از ۱۴ مرحله فصل:
- انفرادی:
۱- الفین اوانز از انگلیس ۱۰۱ امتیاز
۲- کاتسوتا تاکاموتو از ژاپن ۹۹،
۳- سامی پایاری از فنلاند ۷۲،
۴- اولیور سولبرگ از سوئد ۶۸،
۵- آدرین فورمو از فرانسه ۵۹
- تیمی:
۱- تویوتا گازو ژاپن ۲۶۵ امتیاز
۲- هیوندای شل موبیس کره جنوبی ۱۶۷،
۳- تویوتا گازو دو ژاپن ۷۵