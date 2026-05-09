رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر افزایش فروش نفت سبب افزایش منابع شود، جدولی در بودجه ۱۴۰۵ پیش بینی شده تا درآمد‌های حاصل از آن برای معیشت مردم، افزایش رقم کالابرگ و تقویت بنیه دفاعی اختصاص یابد.

منابع اضافه فروش نفت برای معیشت، کالابرگ و تقویت دفاعی هزینه می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا تاجگردون گفت: اگر افزایش فروش نفت سبب افزایش میزان منابع در بودجه شود، جدولی در بودجه ۱۴۰۵ پیش بینی شده تا منابع حاصل از آن برای معیشت مردم، افزایش رقم کالابرگ و تقویت بنیه دفاعی نیرو‌های مسلح کشورمان اختصاص یابد.

وی افزود: به عبارتی در صورت افزایش منابع نسبت به اعداد پیش بینی شده در بودجه طبق فروش نفت، قانونگذار در لایحه بودجه پیش بینی لازم را انجام داده است تا در موارد گفته شده، منابع اضافی لحاظ شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره اینکه با توجه به شرایط خاص کشور و لزوم بازسازی کشور در دوران «پساجنگ» آیا بودجه ۱۴۰۵ اصلاح خواهد شد یا خیر؟ اظهار کرد: با دولت هماهنگی در این زمینه انجام شده تا ارزیابی دقیق‌تر خود را در این باره انجام دهد و پیشنهاد‌های مورد نظر را درباره اصلاح لایحه بودجه به مجلس ارائه دهد.

تاجگردون تاکید کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه موضوع اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۵ را در دست بررسی دارند تا در صورت نیاز پس از شرایط جنگی، اصلاحات خود را به مجلس ارسال کنند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه فعلا دولت تلاش دارد با همان بودجه مصوب سال گذشته، اقدامات اجرایی کشور را پیش ببرد، گفت: اگر در این بین، دولت احساس کرد که نیاز به اصلاح بودجه برای پیشبرد امور وجود دارد، مجلس از همکاری با دولت دریغ نخواهد کرد.

تاجگردون گفت: دولت برای تامین کالا‌های اساسی تمام توان خود را گذاشته و موفق هم عمل کرده است و شاهد هستیم که در تمام فروشگاه‌های کشور همه کالا‌های مورد نیاز مردم وجود دارد و تا پایان سال هم به دلیل پیش‌بینی‌هایی که در این باره صورت گرفته است، قفسه فروشگاه‌ها پُر خواهند بود.

وی اضافه کرد: البته کمی افزایش قیمت در کالا‌ها وجود دارد که دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها اقداماتی را در دستور کار دارد و برآورد ما این است که مشکلی در آینده در تامین کالا‌ها و مایحتاج مردم وجود نخواهد داشت.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: جنگ ۴۰ روزه به همه دنیا و به ویژه طرف مقابل نشان داد که جمهوری اسلامی ایران در هر شرایطی بر اصول خود پایبند است و برای ایران فرقی بین تنگه هرمز و قلب تهران و ایران وجود ندارد، چرا که همه آنها و همه بخش‌های جغرافیای سرزمینی کشور، برای ایران است.

تاجگردون با تاکید بر اینکه هر کشوری بخواهد به خاک کشورمان تعرض کند یا از تنگه هرمز برای اقدام نظامی و حمله به کشورمان استفاده کند، قطعا در برابر آن ایستادگی خواهد شد، گفت: نمونه آن تعرض چند شب گذشته آمریکا در تنگه هرمز بود که نیرو‌های مسلح کشورمان به درستی پاسخ آنها را دادند و سبب عقب نشینی نیرو‌های آمریکایی شدند و اگر این اقدام آمریکا تکرار شود، دوباره همین پاسخ را دریافت خواهند کرد.