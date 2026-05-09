محمد حسین صفری گفت: نمایشگاه مجازی کتاب تهران نیازمند حضور پررنگ رسانه ملی بهویژه شبکه کودک و نوجوان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد حسین صفری؛ شاعر و مستندساز با بیان اینکه رویدادهای فرهنگی جریانساز هستند و باید در هر شرایطی برقرار باشند، بیان کرد: کتاب عنصر ارزشمندی در زندگی فرهنگی و سبد فرهنگی یک خانوار است و نمیتوان آن را نادیده گرفت؛ بنابراین شرایط ناپایداری که متوجه جامعه است نمیتواند مانع برگزاری رویدادی مهم مانند نمایشگاه مجازی کتاب تهران شود.
وی درباره مواجهه مستقیم نویسنده و مخاطب در نمایشگاه مجازی کتاب تهران گفت: باید شرایط برای این مواجهه بین نویسنده و مخاطب آثارش فراهم شود. مواجهه متقابل نویسندگان با مخاطبان آثارشان برکات ویژهای برای دو طرف دارد و جامعه فرهنگی بیشترین بهره را در جهت ایجاد انگیزه و شناخت نویسندگان میبرد. فضای مجازی پتانسیل بالایی برای ارائه خدمات بهینه دارد. با تمرکز بر توسعه امکانات و تسهیل دسترسی مخاطبان میتوان تجربهای کاربری روان و دلپذیر را فراهم آورد و رضایت آنها را جلب کرد.
شاعر کتاب «جنوبیها» ادامه داد: نمایشگاه مجازی کتاب تهران نیازمند حضور پررنگ رسانه ملی، بهویژه شبکه کودک و نوجوان است. همچنین، ضرورت دارد خانوادهها با همراهی کودکان خود، حضوری فعالتر در این رویداد فرهنگی داشته باشند و در فرآیند انتخاب کتاب مشارکت کنند. برای ایجاد انگیزه در جامعه برای خرید کتاب، بهرهگیری از بسترهای رسانهای امری ضروری است.
وی خدمات حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در عرصه کتابخوانی را امری مهم و اثرگذار خواند و گفت: حمایتهای اقتصادی و اجتماعی دولت از جامعه و خانوادهها، از جمله تخصیص ویژه یارانه خرید کتاب به خانوارها، میتواند نقش مهمی در ترویج فرهنگ کتابخوانی ایفا کند. همچنین هدیه دادن کتاب همواره موجب خوشحالی خانوادهها، بهویژه کودکان میشود. تأمین بسترهای حمایتی فرهنگی از سوی نظام آموزشی کشور، میتواند در تشویق کودکان و نوجوانان به کتابخوانی کمک کننده باشد.
محمد حسین صفری در پایان با تاکید بر اینکه تحت تاثیر فضای جنگ نمیشود مطالعه و کتاب را از سفره و خانه مردم حذف کرد، ادامه داد: اتفاقا این ایام برای بسیاری از مردم فرصت مناسبی برای خواندن کتاب تلقی میشود. هرکسی متناسب با روحیات، علایق، سلایق، خواستها و نیازهای شخصی خودشان به سمت موضوعات کشیده میشوند. برخی از مخاطبان آثار بسیار نزدیک به محتوای جنگ را دنبال میکنند. برخی از شرایط جنگی گریزانند و برخی نیز خاکستری هستند. آنچه مهم است درگیری مردم با مطالعه در شرایط جنگی است که بستر آن باید بیش از گذشته مهیا شود. توصیه شخصی من به مردم این است که در حوزه محیط زیست و کشاورزی، اطلاعات و آگاهی خود را بهروزتر کنند.