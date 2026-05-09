در فضایی آکنده از عطر معنویت و حماسه، آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) بافق میزبان آیین نخستین بهار آسمانی ٢ سرباز شهید وطن بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شهید عرفان طالبی و شهید یاسین دهستانی، ٢ جوان بافقی و از شهدای والامقام «جنگ ۱۲ روزه»، در حالی قدم به ۲۲ سالگی گذاشتند که نخستین بهار آسمانی خود را در جوار رحمت الهی سپری می‌کنند.

این ٢ شهید، در تیرماه سال ۱۴۰۴ و در جنگ ١٢ روزه، مدال سرخ شهادت را بر گردن آویختند تا پیوند برادری‌شان در تاریخ ایثار این مرز و بوم ابدی شود.

در این مراسم که با حضور خانواده‌های معظم شهدا و آحاد مردم بافق برگزار شد، یاد و خاطره این دو رفیق شهید که ساعت زندگی‌شان بر ثانیه‌های خدایی شدن کوک شده بود، گرامی داشته شد.