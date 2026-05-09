به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ کامران فرمان پور گفت: در پی بررسی وضعیت گونه های جانوری و آبگیری تالاب‌های لرستان، تصویر گونه ی پرنده پرستوی دریایی نوک کاکایی با نام علمی Gelochelidon nilotica در تالاب‌ گری بلمک شهرستان پلدختر،برای اولین بار در استان مشاهده و ثبت شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان افزود:تالاب‌ها و آبگیر‌های استان لرستان به عنوان یکی از ارزشمند‌ترین اکوسیستم‌های طبیعی کشور،سالانه پذیرای بیش از ۲۰ هزار پرنده‌ی مهاجر آبزی و کنار آبزی هستند.

فرمان پور بیان کرد:استان لرستان با وجود وضعیت توپوگرافی خاص شامل کوه ها، جنگل‌ها، تالاب‌ها و رود خانه‌های دائمی، درختان و بوته زار‌ها و مناطق کوهستانی در برگیرنده‌ی ۵۰ درصد فون پرندگان ایران است.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت بر حیات وحش حفاظت محیط زیست لرستان هم گفت:این پرستو با نام علمی Gelochelidon nilotica که با نام‌های پرستوی دریایی نیل و پرستوی دریایی نوک کاکایی معروف است، از پرندگان مهاجر زمستان گذران است.