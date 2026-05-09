دادههای مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار نشان میدهد مجموع ارزش معاملات بازار سرمایه، در ۱۶ اردیبهشت، به ۱۷ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، براساس دادههای مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار در روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس کالا ۱۵ هزار و ۹۶۳ میلیارد تومان و صندوقهای کالایی ۲۸ هزار و ۹۰۹ میلیارد تومان، ارزش معاملات گواهی سپرده ۶ هزار و ۹۷۳ و مشتقه و سایر اوراق بهادار ۳۵۲ میلیارد تومان بود.
همچنین ارزش معاملات بازار فیزیکی و مشتقه و سایر اوراق بهادار بورس انرژی نیز، به ترتیب یک هزار و ۵۰۳ و ۲هزار و ۸۷۵ میلیارد تومان بود.