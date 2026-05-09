برای اولین بار گونه پرستوی دریایی نوک کاکایی در تالابهای شهرستان پلدختر در استان لرستان مشاهده و ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با اعلام این خبر گفت: این کشف، ارزش زیستمحیطی تالابهای لرستان را به عنوان یکی از مهمترین زیستگاههای پرندگان مهاجر در کشور برجسته میکند.
کامران فرمانپور، این گونه پرنده مهاجر در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، در جریان بررسی وضعیت آبگیری تالابهای استان پس از بارشهای اخیر و همچنین ارزیابی وضعیت گونههای جانوری، در تالاب گری بلمک شهرستان پلدختر مشاهده و ثبت شد.
فرمانپور با اشاره به اهمیت اکولوژیکی تالابهای استان، گفا :تالابها و آبگیرهای استان لرستان به عنوان یکی از ارزشمندترین زیست بوم های طبیعی کشور به حساب میآیند که سالانه پذیرای بیش از بیست هزار پرندهی مهاجر آبزی و کنار آبزی است.
وی همچنین افزود که با توجه به تنوع توپوگرافیکی استان، لرستان میزبان حدود پنجاه درصد از فون پرندگان ایران است.
محسن امیری، رئیس اداره حفاظت و مدیریت بر حیات وحش حفاظت محیط زیست استان لرستان، در این باره توضیح داد: "این پرستو با نام علمی Gelochelidon nilotica که با نامهای پرستوی دریایی نیل و پرستوی دریایی نوک کاکایی نیز شناخته میشود، از پرندگان مهاجر زمستانگذران محسوب میشود. "
وی در خصوص زیستگاه و تغذیه این گونه افزود:این پرنده در کرانههای شنی و تالابهای با آب شور زندگی میکند و در حاشیه آبهای شور آشیانه میسازد و از ماهی و حشرات تغذیه میکند.
ثبت این گونه جدید در استان لرستان، اهمیت حفاظت از تالابهای گری بلمک و دیگر آبگیرهای استان را به عنوان زیستگاههای حیاتی برای پرندگان مهاجر، بیش از پیش آشکار میسازد