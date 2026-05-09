مرحله چهارم تمرینات آمادهسازی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی امروز شنبه آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملیپوشان فوتبال ایران از صبح امروز، مرحله چهارم تمرینات آمادهسازی خود را در مرکز ملی فوتبال آغاز کردند.
این مرحله از تمرینات نیز در ادامه برنامهریزیهای منظم کادرفنی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ در نظر گرفته شده است و تا زمان اعزام به اردوی ترکیه ادامه دارد.
در نخستین جلسه این دور از تمرینات، بازیکنان تیم ملی از ساعت ۱۱:۳۰ صبح در ساختمان پک حاضر شدند و پس از انجام تمرینات نرمشی و گرم کردن بدن، وارد تمرینات قدرتی شدند. هدف از این تمرینات، تقویت آمادگی جسمانی و افزایش توان بدنی بازیکنان است.
تمرینات قدرتی حدود یک ساعت ادامه داشت و به عنوان مقدمهای برای تمرین عصرگاهی در نظر گرفته شد. این تمرین عصر امروز (شنبه) در زمین چمن شماره یک مرکز ملی فوتبال برگزار خواهد شد و شامل کارهای تاکتیکی و تمرینات گروهی خواهد بود که هماهنگی تیمی را تقویت میکند.
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی به دلیل حضور در مراسم قرعهکشی نوزدهمین دوره جام ملتهای آسیا که امشب در ریاض عربستان برگزار میشود، در تمرینات امروز غایب بود.