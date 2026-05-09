در حالی ۷۰ روز از آغاز جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان میگذرد، که تنها چند کشتی آنهم با مجوز ایران توانستهاند از تنگه هرمز عبور کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما استان همدان، عبور حدود یک چهارم تجارت دریایی نفت جهان از گذرگاهی حیاتی به نام هرمز؛ تنگهای که حالا به اهرمی کلیدی برای تغییر سرنوشت جنگ بین ایران و آمریکا مبدل شده است و تداوم کنترل شدید آن خواسته مردم است.
شاه راهی که با تشدید کنترلها بر آن نبض اقتصاد جهان به شماره افتاده است.
ترامپ نه تنها به هیچ یک از اهداف واهی خود در تجاوز علیه ایران دست نیافته، بلکه مستاصل و درمانده به دنبال راهی برای گشودن گره کور هرمز است.
حالا کشتی جنگ کشوری که ادعای داشتن بزرگترین ارتش جهان را داشت، در تنگه هرمز به دست قدرتی نوظهور به گل نشسته است و این پایانی بر عصر هژمومی آمریکا است.
مردمی هم که همچنان با حضورشان در خیابانها، حمایت خود را از نیروهای مسلح اعلام میدارند.
۶۹ شب است که این پرچمها در حمایت از نیروهای مسلح پیوسته و پرقدرت به اهتزار درآمده است ، نیروهای مسلحی که قاطعانه مقابل هر خطای محاسباتی دشمن ایستاده و پاسخی کوبنده به کوچکترین تحرکات آنان میدهند.