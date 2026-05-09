به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست اداره کل ثبت احوال استان در برنامه پرسمان گفت: ابلاغ سیاست‌های ملی جمعیت با ابتکار رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران (رضوان الله علیه) نقطه عطفی در پرداختن به موضوعات جمعیتی بوده و نامگذاری سالروز این ابلاغ به عنوان روز ملی جمعیت صرفا یک مناسبت تقویمی نیست بلکه پرداختن به مفهوم جمعیت به عنوان زیربنای توسعه اقتصادی؛ امنیت ملی، فرهنگ و پویائی اجتماعی است.

محمدزاده افزود: بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران؛ خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۴؛ تعداد ۸۵۳ هزار نفر جمعیت داشته که ۲۲۹ هزار نفر آن را جمعیت جوان تشکیل داده‌اند که قریب به ۲۷ درصد جمعیت کل استان است.

وی گفت: از این تعداد ۱۲۳ هزار نفر مرد و ۱۰۶ هزار نفر زن هستند.

سرپرست اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت بیش از ۷ درصد جمعیت استان را نیز سالمندان بالای ۶۵ که تعداد آنان ۶۱ هزار نفر است را شامل می‌شوند.

محمدزاده گفت: از کل جمعیت استان حدود ۶۰ درصد افراد را جمعیت بین سنین ۱۸ تا ۶۴ یا همان جمعیت فعال به خود اختصاص می‌دهند که فرصت مناسبی برای رشد و توسعه را برای خراسان جنوبی فراهم کرده است.

وی راه اندازی مرکز رصد جمعیت را اقدامی موثری از این مجموعه در مسیر ارائه آخرین آمار تحولات جمعیتی برشمرد و افزورد: پژوهشگران؛ دانشجویان و اساتید دانشگاه با بهره گیری از این ظرفیت؛ گام‌های مثبتی در مباحث تحلیلی و آمار جمعیتی بردارند.

سرپرست اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: در سال گذشته ۵ هزار و ۷۸ واقعه ازدواج و هزار و ۴۱۰ طلاق نیز به ثبت رسیده است.

محمدزاده به خدمات الکترونیک ثبت احوال نیز اشاره کرد و افزود: صدور گواهی انحصار وراثت الکترونیک؛ راه اندازی سامانه سهیم؛ راه اندازی صدور گواهی ولادت الکترونیک؛ راه اندازی صدور گواهی تاهل الکترونیک و راه اندازی پایگاه خانوار از جمله خدمات نوین ثبت احوال در حوزه دولت الکترونیک بوده و صدور شناسنامه نوزاد الکترونیک نیز در آینده نزدیک محقق خواهد شد.