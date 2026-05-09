کارشناس اداره کل فرآوردههای آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، نسبت به عوارض استفاده از فرآوردههای تتوی غیرمجاز و تأثیرات آن بر سلامت پوست و بدن هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شیما حلاج کارشناس اداره کل فرآوردههای آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: تتو یک مداخله تهاجمی پوستی محسوب میشود که در آن با استفاده از ابزارهایی نظیر سوزن و از طریق سوراخ کردن مکرر اپیدرم، رنگدانهها به لایه درم پوست تزریق میگردند. این فرآیند میتواند منجر به بروز زخم، ورم فوری، التهاب در محل خالکوبی یا میکروپیگمنتیشن در نواحی ابرو، پلک و لب شده و در نهایت تغییرات طولانیمدت و حتی غیرقابلبرگشت پوستی ایجاد کند؛ به ویژه در افراد دارای استعداد ژنتیکی که احتمال باقیماندن اسکار در محل زخم بیشتر است.
وی با اشاره به طیف وسیع عوارض گزارششده ناشی از تتو، افزود: این عوارض از موارد خفیف و محدود به محل تتو نظیر درد، تورم، خونریزی جزئی، قرمزی ملایم، ترشح و پوستهریزی شروع شده و تا موارد جدی و سیستمیک زودگذر، متناوب یا دائمی با منشأ عفونی یا غیرعفونی ادامه مییابد.
حلاج همچنین گفت: از جمله عوارض جدی میتوان به عفونتهای باکتریایی و ویروسی ناشی از ابزار، روشها یا محصولات آلوده و همچنین واکنشهای آلرژیک به جوهرها و رنگهای مورد استفاده اشاره کرد که ممکن است منجر به بثورات پوستی، افزایش حساسیت به نور خورشید و تشدید آفتاب سوختگی شود. همچنین در برخی موارد، تورم و سوزش در محل تتوهای دائمی حین انجام تصویربرداریامآرآی مشاهده شده است.
به گفته وی، علاوه بر این، فرآیند حذف تتوهای دائمی اغلب پیچیده، زمانبر و پرهزینه است و ممکن است به چندین جلسه درمانی نیاز داشته باشد که این موضوع اهمیت پیشگیری و انتخاب آگاهانه را دوچندان میکند.
حلاج با تأکید بر وضعیت ثبت فرآوردههای تتو و میکروپیگمنتیشن، خاطرنشان کرد: به دلیل عدم تکمیل مراحل قانونی ثبت توسط شرکتهای واردکننده و تولیدکننده داخلی، در حال حاضر هیچیک از این فرآوردهها موفق به اخذ پروانه بهداشتی و کد آیآرسی از سازمان غذا و دارو نشدهاند.
وی هشدار داد: ادعاهایی مبنی بر تأیید رنگهای تتو توسط سازمان غذا و دارو صحت ندارد و شهروندان باید نسبت به اینگونه تبلیغات گمراهکننده هوشیار باشند.