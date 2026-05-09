به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جعفر قادری در خصوص تخصیص سهام عدالت اعلام کرد: هرچند موضوع جاماندگان سهام عدالت یکی از دغدغه‌های برخی اقشار جامعه است، اما هنوز برنامه خاصی برای آن طراحی نشده است.

نائب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در برخی حوزه‌های انتخابیه، بعضی افراد فاقد سهام عدالت با هدف تعیین تکلیف وضعیت خود به نمایندگان مراجعه می‌کنند ولی با وجود این هنوز قانونی برای تخصیص سهام عدالت جدید در مراجع قانونگذاری تهیه و تدوین نشده است.

این گزارش حاکی است: در روز‌های گذشته، اعضای فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس شورای اسلامی، طی نشستی در اتاق تعاون اعلام کرده بودند. علاوه بر ۴۹ میلیون نفری که تا این لحظه سهام‌دار عدالت هستند، حداقل ۲۰ میلیون نفر دیگر از دریافت سهام عدالت جامانده‌اند.