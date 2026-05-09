نگاهی به برنامه‌های رادیو و تلویزیون در خبر‌های رسانه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، در این برنامه گروهی از هنرمندان به مکان‌های آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم می‌روند و با الهام از محیط، به خلق آثار هنری می‌پردازند.

مرکز شعر، موسیقی و سرود صدا و سیما تولید یک اثر مشترک را در دست دارد.

رادیو نمایش زمزمه‌های فردوسی را هر روز ساعت ۷:۳۰ دقیقه پخش و ساعت‌های ۱۳ و ۱۹:۳۰ تکرار می‌کند

این مجموعه با بهره گیری از تازه‌ترین پژوهش‌هایِ میان رشته‌ای در زمینه شاهنامه فردوسی نگاهی به اسطوره‌های کهن ایرانی دارد.

مجموعه «خروس زیرک روباه کلک» هر روز ساعت ۱۵:۳۰ از شبکه نهال پخش می‌شود .

اخلاق و آداب معاشرت، نگهداری از منابع طبیعی و اهمیت مطالعه و علم‌آموزی از جمله پیام‌های تربیتی این مجموعه است.