معاون اقتصادی و سرمایهگذاری منطقه آزاد کیش فردا با حضور در مرکز مدیریت پاسخگویی به شکایات مردمی پاسخگوی تماسهای مردمی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دومین هفته از سلسلهنشستهای پاسخگویی تلفنی مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش با هدف استمرار برنامه ارتباط بیواسطه مسئولان با مردم، فردا برگزار میشود.
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش با حضور در مرکز مدیریت پاسخگویی به شکایات با سامانه ۱۲۴ پاسخگوی مشکلات مردم است.
این طرح با هدف شفافسازی فرآیندها و تسریع در رسیدگی به پروندههای حوزه اقتصادی جزیره کیش انجام میشود.
ساکنان کیش و فعالان اقتصادی میتوانند فردا یکشنبه ۲۰ اردیبهشت، از ساعت ۱۰ تا ۱۱ با تماس سامانه ۱۲۴، دغدغههای خود را مستقیم با معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش مطرح کنند.
مدیریت پاسخگویی به شکایات در این طرح علاوه بر ثبت و پیگیری شکایتهای مردمی، ایدهها و پیشنهادهای شهروندان را در راستای بهبود فضای کسبوکارهای خرد و کلان کیش بررسی میکنند.