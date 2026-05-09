به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رینگ داخلی و بین‌الملل بازار فیزیکی برای شنبه نوزدهم اردیبهشت میزبان چندین عرضه از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی خواهد بود. از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ بین‌الملل می‌توان به برنامه عرضه ۸ هزار تن نرمال بوتان پالایش نفت اصفهان اشاره کرد.

همچنین از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ داخلی به لحاظ حجمی می‌توان به برنامه عرضه هزار تن CFO شرکت پتروشیمی ایلام، ۵۵۰ تن نیتروژن مایع و ۵۵۰ تن اکسیژن مایع شرکت فولاد خوزستان اشاره داشت.