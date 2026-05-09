به مناسبت فرارسیدن روز اسناد ملی و پنجاه و ششمین سالگرد تأسیس آرشیو ملی ایران، تاریخچه اسناد ملی و میراث مکتوب را تشریح می‌کنیم.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، اسناد ملی، بازتاب‌دهنده تاریخ، فرهنگ، علم و هویت تمدنی ایران هستند و حفاظت از آنها نقشی حیاتی در نگهداری و گسترش سرمایه‌های علمی و فرهنگی کشور ایفا می‌کند.

تاریخچه روز اسناد ملی و میراث مکتوب

دی ماه ۱۳۸۹ همزمان با سالروز تأسیس میراث مکتوب بود که پیشنهاد روزی به نام «اسناد ملی» از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب مطرح و برای ثبت این روز در تقویم کشور نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌ها آغاز شد. پس از موافقت اولیه شورای فرهنگ عمومی با ثبت این روز در تقویم، از میراث مکتوب خواسته شد تا روز‌های پیشنهادی خود را به آن شورا اعلام کند. با توجه به اینکه تاریخ‌های پیشنهادی باید بیشترین سنخیت را با این روز داشته باشند، پس از رایزنی با استادان، همکاران و پژوهشگران حوزه تصحیح متون و نسخ خطی، سه مناسبت اعلام شد. این روز‌ها شامل موارد زیر هستند:

زادروز آقابزرگ تهرانی کتابشناس و صاحب «الذریعه» (۱۸ فروردین)

زادروز ابوریحان بیرونی، ریاضیدان و تاریخ نگار (۱۴ شهریور)

زادروز استاد ایرج افشار (۱۶ مهر) ایران شناس و پدر کتابشناسی نوین ایران

در نهایت زادروز شیخ کلینی در روز ۱۹ اردیبهشت به نام روز اسناد ملی و میراث مکتوب ثبت شده است.

اسناد ملی چیست؟

به مجموعه‌ای از اندیشه‌ها، ارزش‌ها، فرهنگ و تغییر و تحولات ملت‌ها اسناد ملی می‌گویند. این اسناد می‌توانند اطلاعات دقیقی از سیر تحولات و زندگی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی گذشتگان بدهند و در حقیقت سند تاریخ یک اجتماع است؛ بنابراین حفظ و نگهداری از این اسناد یکی موارد مهمی است که هر ملتی باید آن را بدانند.