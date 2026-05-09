به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی حمله متجاوزگرانه آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی به حریم کشورمان که منجر به پرواز مظلومانه دانش‌آموزان بی‌گناه مدرسه میناب شد، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آنکارا با هدف زنده نگه‌داشتن یاد این غنچه‌های پرپر شده و تبیین ابعاد این فاجعه برای افکار عمومی جهانی، اقدام به طراحی و راه‌اندازی یک نمایشگاه مجازی تخصصی کرده است.

این نمایشگاه مجازی که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین بصری طراحی شده، مجموعه‌ای از نقاشی‌های بجا مانده کودکان میناب را در معرض دید مخاطبان آنلاین قرار داده است.

نقاشی‌های ناتمام: بخش اصلی این نمایشگاه شامل ۳۵ اثر نقاشی از دانش‌آموزان شهید مدرسه میناب است. این نقاشی‌ها که از زیر آوار‌ها و کیف‌های غرق در خون این کودکان گردآوری شده، دنیای کودکانه، آرزو‌ها و نگاه معصومانه آنها را به تصویر می‌کشد که با دلخراش‌ترین شکل ممکن توسط متجاوزان به خاک و خون کشیده شد.

بخش پوستر‌های مقاومت: در کنار آثار کودکان، مجموعه‌ای از پوستر‌های برگزیده که در یک ماه اخیر توسط هنرمندان متعهد در واکنش به این جنایت طراحی و منتشر شده، به نمایش درآمده است.

با توجه به محدودیت‌های موجود و به‌منظور گستردگی طیف مخاطبان در سراسر جهان، به‌ویژه در کشور ترکیه، این نمایشگاه به صورت کاملاً آنلاین اجرا شده و برای تمامی کاربران از طریق وب‌سایت نمایندگی و بستر‌های دیجیتال مربوطه که در کانال تلگرام و در پلاتفرم‌های اینستاگرام و ایکس رایزنی فرهنگی کشورمان قابل دسترسی است.

محیط نمایشگاه به گونه‌ای طراحی شده که مخاطب حس حضور در یک گالری واقعی را تجربه کرده و می‌تواند بر روی هر اثر توقف کرده و توضیحات مربوط به آن را به دو زبان فارسی و ترکی مطالعه نماید.