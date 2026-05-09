فیلم کوتاه ۱۰۰ ثانیه‌ای مسیر به نویسندگی و کارگردانی مجتبی شیخ‌آزادی آماده نمایش شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این اثر با ادای احترام‌، یاد و خاطره شهید مهدی طافی از شهدای جنگ رمضان اندیمشک را گرامی می‌دارد.

فیلمبرداری این فیلم در شهرستان اندیمشک و در یکی از شب‌های مقدس جنگ رمضان، در فضای خیابان انجام شده است.

بازیگران این فیلم محمدرضا غلامی و علی قالبی حاجیوند هستند و فیلمبرداری آن توسط مهدی رافع انجام شده است. همچنین محمد امین ربیعی طراح پوستر و تایپوگرافی فیلم و تدوین نیز برعهده رقیه سادات میرعالی و محمدرضا خسروبیگی بوده است.